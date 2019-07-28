伊朗石油继续运往中国 同期下降30%

尽管美国自今年5月全面禁止任何国家购买伊朗石油，但有数据显示，中国国营石油公司虽然停止购买伊朗原油，但伊朗原油仍继续运往中国的港口，目前还不清楚这些伊朗原油是否已安排买家。

据路透社报道，根据路孚特（Refinitiv）石油研究所的分析，今年6月，中国北方的天津港和东北方的锦州港，一共卸下67万吨伊朗原油，日均进口量约16.3万桶；今年7月，锦州港和南方的惠州港，一共卸下43万吨伊朗原油。

报道指出，所有卸油的船只皆由伊朗国家油轮公司（National Iranian Tanker Company）所运营。目前还不清楚谁是这些原油的拥有者，也不清楚是否已安排买家。中国的锦州港、天津港和惠州港都设有中国石油公司的炼油厂和商业储油罐，这些地方也是中国政府紧急石油储备的存放地。

路透也引用中国海关总署公布的数据指出，在美国自今年5月终止伊朗石油进口的豁免之后，6月从伊朗运往中国的原油为85万5638吨，日均进口量约20万8205桶，较5月大为减少。5月的日均进口量为25万4016桶。

今年上半年，中国从伊朗进口的原油较去年同期下降了30%，至1100万吨，日均进口量约44万7327桶。