【图集】元朗市区恢复秩序

虽然昨天香港“光复元朗”游行活动进行不久后，即爆发警民冲突，并持续到深夜才结束，但记者今早发现元朗市区熙熙攘攘，许多昨天拉下闸门的商店今天重新营业，而且街上还多了许多父母带着小孩出游，仿佛不受昨天的事件影响。

元朗市区元朗大马路的一名茶餐室经营者接受《联合早报》记者访问时说，昨天他照常营业，但附近的店铺都关门。他相信元朗居民和附近大部分商家，都可以理解游行人士的诉求，不会埋怨。

另一名连锁快餐店职员则说，由于担心受到游行活动影响，决定昨天拉下闸门暂停营业。她认为，示威活动应该以和平方式进行，才不会对公共秩序造成影响。

据记者观察，昨天示威活动的破坏痕迹仍在元朗市区随处可见，地铁站附近的行人栏杆被严重破坏，街道上的一些垃圾堆也都还没被清理。不过，因受昨天游行活动影响而关闭的元朗轻铁，今天已恢复服务。

元朗上星期天（21日）发生不明身份“白衣人”在地铁站内袭击反修例示威者和普通市民的暴力事件，引发市民质疑警方与黑社会势力勾结。反修例示威者随后策划“光复元朗”游行，虽然警方周四（25日）以公共安全为由发出禁止游行的通知，昨天仍有大批示威者违抗禁令，身穿黑衣到场，并最终爆发激烈冲突。

（《联合早报》记者李志扬香港报道）