五年筹备 66版修改 动画电影《哪吒之魔童降世》上映两小时票房破亿

7月26日一早，电影《哪吒之魔童降世》刚上映1小时29分，票房就已经破亿，创下国产动画电影最快破亿的记录。

据《中国新闻周刊》报道，电影改编自中国神话故事，讲述了一段别样的哪吒成长经历。光线传媒影业彩条屋影业CEO易巧是这部影片的监制，他告诉《中国新闻周刊》，“这个片子的预算没有很高，当导演拿着特效方案给国内一线特效公司的时候，所有公司都是拒绝的。后来，导演找了60多家二三线小团队，甚至小到每家只有一两个人的团队，分包出去解决。”最终，《哪吒之魔童降世》的特效制作仍然令人赞叹，不只如此，它的故事线也拥有非常高的完成度。上映后的首个周末，豆瓣评分高达8.7。

主创团队算了一下，《哪吒之魔童降世》的剧本初稿用了半年时间，总共经历了66版修改。导演饺子在每次修改时，都处于一整天闭门苦思的状态里。在导演圈子里，饺子算是随和的，但是为角色敖丙配音的演员瀚墨记得，导演对电影的制作要求非常严苛，配音的时候，一句话经常被要求说上上百遍。

不只是配音演员被虐得够呛，参与特效制作的众多小公司也是如此，那些公司中，有善于做水、做闪电效果的，他们都是分开工作的，分别死磕自己负责的部分，然后再凑到一起。团队常常日夜赶工，被观众热议的哪吒“黑眼圈”的形象，灵感来源甚至就是这些工作人员自己的真实样子。

这款哪吒形象的设计有100个多个版本，最初是偏甜美的风格，团队都不太满意，直到出现獠牙和黑眼圈，算是“最丑”的一版，却被出奇一致地拍案叫好。他们想挑战一些与观众曾经熟悉的哪吒完全不同的面貌。

据《新京报》报道，这背后，实际参与的制作人员超过1600人，最初全片有5000多个镜头，是普通动画电影的3倍，导演反复挑选后留下了2000个镜头。成片中1318个特效镜头，占到全片的80%，用了全国20多个特效团队协作，仅“江山社稷图中四个人抢笔”这个景的草图就做了2个月时间。而结尾的几个大特效段落仅测试时间都在3个月左右。

饺子从剧本到制作，从美工到特效，都亲力亲为，还给片中的混元珠配了音。为了做好申公豹变身不到5秒钟的镜头，导演死磕了两三个月的时间。而在《哪吒》的制作中，与常规的方式不同，是先配音后制作，配音演员的表情会被采集到相应角色上，让银幕上最终的呈现效果更加逼真。

但也因为如此，制作时间超长，难度也增加很多，团队有不少人因此离开。孩童时期的哪吒的配音演员吕艳婷说，自己是用“人生最低声线”配音，甚至在那之后近乎失声了一个月。

导演饺子是80后，四川人，毕业于华西医科大学药学院，或许是因为医学专业的训练，让他对于自己的作品有着极为理性的要求。为更好提炼传统文化的精髓，饺子买来许多相关著作，一一进行了阅读，并且亲自对全片近2000个镜头反复审核，由于纠结于某几个镜头的完成度，以至于让影片远远超出计划制作时长。

哪吒、敖丙、太乙真人和申公豹被困进山河社稷图里，为了离开，四人争抢太乙真人手上的唯一能够帮助逃离的工具毛笔，最后在图画里滚成了一个冰球，这一段，饺子花了三个月设计完成。

监制易巧表示，“在最后顶天雷的部分，是一个强设定。可能在那里哪吒和敖丙有一个人会死掉，但这就只是一个简单的对抗过程。后来我们把戏分成了两个层次来做，第一部分解决哪吒跟这个世界的问题，比如他跟周围的村民和自己的父母，这些命运的部分要自己扛。第二层，也就是他天生是魔王这个事情。最后他们联手去顶天雷，也就是可以倒在命运之下，但绝不低头。”

易巧第一次听说饺子，是因为2009年一部16分钟的短片《打，打个大西瓜》。那时候易巧还在读大四，感叹国内竟然有这么好的动画短片，接着就开始去了解了导演饺子的资料。

他很惊讶，这片子的导演是一个医科大学毕业生，本名叫杨宇，四川泸州人，从小喜欢画画、看漫画，大三开始学习三维动画软件，当发现一个人也能做出好的画面之后，对于从事这一行的兴趣更加浓厚。他毕业后开始制作短片，最初给自己起了“饺克力”这个艺名，觉得中西合璧，又好吃又能补充能量。后来觉得比较拗口，就改成了自己爱吃又很中国的“饺子”。

为了完成16分钟的动画短片《打，打个大西瓜》，饺子一个人用了三年零八个月的时间。父亲去世后，家里仅有的收入就是母亲每个月1000块的退休金，他跟母亲住在一起，吃超市特价菜，不买新衣服，尽量不出门。但他觉得，“那三年半的时间，我过得跟生活在空间站似的，三点一线：客厅、卧室、厕所。”

2014年，光线成立彩条屋影业，专门做动画电影，由易巧负责。“当时，做动画的导演很少。因为赚不到钱，不少人转行做游戏或者低幼动画。”易巧对《中国新闻周刊》回忆。

2014年一整年，易巧都在拜访自己所能想到的导演，看他们是否还在坚持做动画电影。他找到了包括《李献历险记》的导演李阳、后来的《大鱼海棠》导演梁旋在内的几乎所有中国动画导演，但大都没有合适的项目合作。最终，彩条屋选择跟进了《大鱼海棠》的后期部分，至于真的启动属于彩条屋自己的大项目，还是在易巧见到了饺子之后。

他到成都见到饺子时，对方跟他讲了很多不顺的经历。在做完《打，打个大西瓜》之后，很多公司找到他谈合作，但因为国内的动画市场不好，几个项目都没有推进下去。这几年，饺子和朋友成立“饺克力动画工作室”，又把工作室变成了成都可可豆动画影视有限公司，但仍然不太赚钱。易巧跟他谈下三到五年的合作，决定这期间只打磨一个作品。

之后半年，饺子都在构思，最后给出了一个PPT版本的《哪吒》雏形。一百字的大纲里，银珠和魔丸的构想都在里面。哪吒和孙悟空，是饺子在中国神话史里最喜欢的两个人物。他觉得，自己大概跟哪吒更像一些，天生有反骨，是个翻江倒海的人，但沉寂了许久。

最终，这成为彩条屋第一个正式立项的大体量作品。从中国神话中汲取剧本灵感，是近几年中国动画电影的典型方式，上一部成功的尝试是2015年的《大圣归来》，票房达到9.5亿，而2016年备受期待的动画电影《大鱼海棠》口碑一般，但票房还是达到了5.6亿，2017年上映的《大护法》由于风格奇绝，虽口碑高企但票房止步于8000万，声势很大的《白蛇：缘起》以4.4亿票房收官，远低于预期。

在《哪吒之魔童降世》正式上映后的第一个周六，豆瓣上已经有超过12万人进行了评分，评价统计显示好于91%的动画片，好于97%的喜剧片。在这个史上最疲软的暑期档，这部动画成为了影迷们唯一的强心针。