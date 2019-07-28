中国研发人员总量连续六年稳居世界第一

中国国家统计局日前发布的报告显示，2018年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为419万人年，是1991年的6.2倍。中国研发人员总量在2013年超过美国，已连续6年稳居世界第一位。

据央视网报道，报告显示，中国研发经费投入持续快速增长，2018年达19657亿元，是1991年的138倍。研发经费投入强度屡创新高，2014年首次突破2%，2018年提升至2.18%，超过欧盟15国平均水平。按汇率折算，中国已成为仅次于美国的世界第二大研发经费投入国家。

此外，报告也显示，2018年，国外三大检索工具科学引文索引、工程索引和科技会议录索引分别收录中国科研论文41.8万篇、26.6万篇和5.9万篇，数量分别位居世界第二、第一和第二位。同时，论文质量大幅提升，根据基本科学指标数据库论文被引用情况，2018年中国科学论文被引用次数排名世界第二位。

此外，专利发明量大幅提升。报告显示，2018年，中国专利申请数和授权数分别为432.3万件和244.8万件，分别是1991年的86倍和98倍。专利质量也得到同步提升。以最能体现创新水平的发明专利为例，2018年，发明专利申请数达154.2万件，占专利申请数的比重为35.7%，比1991年提高12.9个百分点；平均每亿元研发经费产生境内发明专利申请70件，比1991年提高19件，专利产出效益得到明显提高。