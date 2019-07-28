【滚动报道：香港示威】警察上环发射催泪弹 开始清场

一名示威者用弹弓向警员发射石块（法新社）

/> 香港警方清场时，有示威者被制服在地上。（路透社）

22:45 《联合早报》记者与其他媒体都待在上环地铁站内，避免受到外面混乱的情况波及。但地铁站内也有示威者，准备以水枪攻击要进入地铁站的警察。

不少记者待在上环地铁站内，避免受外面混乱的情况波及（李志杨摄）

22:40 据《联合早报》记者观察，上环一带气氛紧张混乱，警方与示威者对峙，并且发射催泪弹驱散示威者。

上环地铁站内的示威者准备用水枪攻击警察（李志扬摄）

22:20 目前示威者及警察仍在上环士林街和永安中心对出对峙，有示威者在桥上扔掷杂物，包括油漆弹、路牌，警方施放逾十枚催泪弹。警方在林士街多层停车场上向楼下的示威者发射催泪弹。

22:10 据香港01报道，目前铜锣湾一带绝大部份示威者都已经离开，转为到遮打花园的集会现场。而遮打花园目前有约200人至300人，不少示威人士在集会现场收集示威物资。

示威者尝试组成防线，并以各种杂物组成盾牌，例如道路指示牌（路透社）

21:49 据东网报道，香港警方在干诺道中持续施放催泪弹，示威者向中环方向后退，一批速龙小队成员突冲向示威者，再有示威者被捕。

21:38 港媒报道，逾百示威者从铜锣湾方向退回，经过遮打花园时高叫口号“时代革命，不撤不散”。有示威者表示，因铜锣湾已甚少警方布防，故他们到西环支援。目前上环的示威者与警方主要在干诺道中及德辅道中对峙。干诺道中，警方不断向示威者发射催泪弹，不断推进，并且已经举黑旗（警告要发射催泪弹）。

干诺道西上的防暴警察（李志扬摄）

21:31 目前港铁已停止从西营盘到坚尼地城之间的列车服务，《联合早报》记者无法进入市区。据悉，今晚属香港史上区域规模最大的冲突之一。

港铁西营盘站已经关闭（李志扬摄）

21:28 示威者退至德辅道中，整条街都是催泪弹的烟雾，警方继续推進，同时广播要求示威者立即离开。

21:21 港媒报道指上环干诺道中信德中心外，警方再发射数枚催泪弹，驱散示威者，而示威者则退到急庇利街近西港城路口。警方消息指，驻香港岛警察已部署3000多人准备出动，其他总区亦有增援部队随时候命。

警方今晚早前在中联办外发射催泪弹驱散示威者（路透社）

21:10 《明报》报道称，上环信德中心外有示威者以丫叉向警方防线射石子。警方以速龙小队组成防线。急庇利街示威者一度逼向警方防线，然后又向后退。

21:00 综合港媒报道，在上环西港城外有示威者燃点放在手堆车上的纸皮，并将手推车推向警方防线。消防员过后到场灭火。香港警方发表声明，指示威者在多处地方纵火，表示示威者使用的暴力正在升级，予以严厉谴责，呼吁在场人士保持冷静。

20:56 受访公众与旅客告诉《联合早报》记者，对警察控场能力有信心，因此对于警方刚才在中联办外的清场行动并不感到害怕。一名住在附近的居民表示，自己相信警方有能力控制场面。而另一名加拿大旅客则认为，如果警方担心局势失控，会疏散附近民众。记者观察，目前中联办附近局势已经平复，居住在附近的居民也都商界，但几乎所有商店都拉下闸门。

中联办附近局势已经平复，居民都出来看热闹（李志扬摄）

记者观察，中联办附近店铺都已关门（李志扬摄）

20:20 据《联合早报》记者观察，中联办外目前部署重重警力，以防示威者再度冲击。

中联办外目前部署重重警力（李志杨摄）

20:05 据《明报》消息，速龙小队高速向示威者推进，并制服部分不及退走的示威者，大批示威者散向中环方向。

有示威者被警方逮捕（法新社）

19:46 据东网消息，香港警方再在德辅道西投掷多枚催泪弹，并分别举起黑旗及橙旗吁示威者促离。现场有多名示威者及记者受伤。

救护车到场救治伤员，示威者为其让路（路透社）

19:33 据《联合早报》记者观察，目前香港中环一带一片死寂，周围除示威者外，街头上不见一般民众踪影。

19:20 香港警方指，约今晚7时，一批示威者集结在西区警署附近一带马路，向警察防线投掷砖头，警方现正由西向东进行驱散行动，并施放催泪烟，呼吁在场人士尽快离开。

港警在中联办附近施放催泪弹驱赶示威者（路透社）

18:57 据东网消息，示威者于干诺道西前进，香港警方举起黑旗，并施放催泪弹。

18:20 香港01消息，指在中联办的干诺道西，一名身穿黑衣的男子被警方质疑并非传媒，其后被带走。而西区警署外的防暴警员已手持可发射橡胶子弹的枪。而在西区警署外，警方提醒居住在附近的居民要关好窗户免受影响，但在场有不少居民“凑热闹”。期间一名居民投诉警方仅以中文警告使用武力，但周遭有不少外籍居民及游客，无法听懂警方呼吁；警方遂以中英文呼吁示威者离开，并称或使用适当武力驱散示威者。

香港防暴警察全副武装（法新社）

17:56 综合港媒报道，目前香港警方在西环与示威者对峙，警方多次要求示威者离开，但并没有被理会。警方指示威者已算非法集结，要求示威者放下武器，并不要煽动其他人。同时，大约20名速龙小队已到西边街西区警署外，至少一名成员携带橡胶子弹枪和海绵弹枪。同时百多名示威者举起伞阵，双方距离约50米。至于铜锣湾，事态依然平和，示威者在加固路障，而百货公司崇光已经拉闸关门。

香港警方严正以待（法新社）

16:50 《明报》报道称，部分示威者在轩尼诗道上筑起人链，将头盔、雨伞等物资运往崇光百货外，并要在该处设立防线。同时，有部分参与者往西环方向前进，表明要前往中联办。有一批防暴警察已在上环中联办布防戒备。

示威者也在多处设置路障（路透社）

16:20 综合港媒报道，目前游行队伍前端已接近铜锣湾崇光百货一带，沿途并没有警员驻守或阻止。铜锣湾广场附近有部份商店拉起铁闸，例如六福珠宝、黄金广场等，但崇光百货、希慎广场仍在营业。同一时间，有示威者于军器厂街与轩尼诗道交界位置聚集，而铜锣湾队头有人呼吁市民调头往湾仔方向行走。

（李志扬摄）

16:10 集会召集人刘颖匡接受《联合早报》记者访问时说，根据昨天他与警方开会时，遮打公园估计可以容纳4000至5000人。他说，目前公园已站满示威者。

（李志扬摄）

16:00 港媒香港01引述示威者的话，指目的地会在铜锣湾。而占据马路的集会人士，仍源源不绝由遮打花园走出路面，而队头已经过湾仔修顿球场外。

15:50 《联合早报》记者观察，示威者已经涌上金钟道，朝着香港警察总部方向前进

（李志扬摄）

15:22 有香港市民今天（28日）发起遮打花园集会，据记者观察，目前中环遮打公园内外已聚集了约3000名示威者，这些示威者和早前一系列的示威活动一样，都身穿黑衣。

在这群示威者当中，记者看到除了有人高举美国国旗，也有英国国旗和“中华民国”旗帜。此外，他们也高喊“争取普选”、“黑警”、“羞耻”等口号。

目前公园外的一些道路已被示威者占据，严重影响交通。示威者目前朝香港警总的方向走去。

（《联合早报》记者李志扬香港报道）