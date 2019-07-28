中国空军公布首个歼20作战旅 在役数量或超50架

近日中国空军首次公开第一个歼-20在建制作战部队图片，威龙第一旅闪亮登场。标志着中国空军战斗机装备开始向第五代隐身战斗机升级。

据昂军事报道，歼-20是中国第一种第五代隐身战斗机（此前曾经称为第四代，根据国际最新标准称之为第五代）。2011年首飞，2016年预生产型交付部队领先试用，先后装备了某试训基地和某飞训基地。海外资料认为到2018年底中国空军大约装备有25至28架歼-20战斗机。

2019年初歼-20正式列装东部战区航空兵某旅，它也是中国空军第一支歼-20成建制作战部队，号称威龙第一旅。未经证实消息说中国空军现在大约拥有接近50架歼-20战斗机，根据这个速度，大约可以推测成飞大约在7个月内制造了19-25架战斗机，平均每个月大约3架。

这个速度大约与当年F-22战斗机列装速度大致相当，2005年美国空军批准F-22战斗机批量生产，2011年生产线关闭。6年时间大约生产了180架飞机，平均每年30架，每个月生产2-3架飞机。海外资料认为成飞可能建立有3条歼-20战斗机生产线，每条生产线每个月可以生产1架飞机，1年就是12架，这样3条生产线满负荷生产就是36架。

不过外界普遍认为歼-20战斗机现在年产量应该达不到36架这个水平。主要原因歼-20还在使用俄罗斯AL-31FSER3发动机，也就是所谓的A状态，因此产量受到发动机来源限制。歼-20换装国产FWS-10发动机还在试飞之中，有可能在2020年之后投入批量生产。FWS-15也接近设计定型，未来歼-20还要换装FWS-15，达到完全状态，也就是所谓B状态，由于FWS-15发动机与FWS-10和AL-31FSER3存在较大区别，歼-20A战斗机应该无法升到歼-20B标准。因此外界推测中国空军可能并不急于换装歼-20A战斗机，等到B状态才大量装备。

基于上述推测，外界认为歼-20在2020年之前年产量可能只有10-12架，即2020年之前装备50架左右。2020年之后，随着四代机停产，FWS-10发动机产能压力降低，歼-20A实现全国产化，装备速度可能会加速，年产量可能会提高到20架左右，到2025年会装备150架。2025年之后，FWS-15定型投入批量生，中国空军停止采购四代及四代半战斗机，全力转向五代机，因此装备速度将会进一步加快。中国两家战斗机生产单位一年大约可以生产70-80架战斗机，2025年之后中国每年生产70-80架五代战斗机，这样到了2030年中国空军五代战斗机将会突破500架。

当然这个推测还是比较粗糙，没有考虑到战斗机产能扩充等方面因素。一般认为中国空军在2030年五代战斗机数量应该不会少于500架，甚至有可能更多。这个数字放眼全球应该仅次于美国，后者现在就拥有接近500架五代战斗机（180架F-22、300架F-35A），F-35战斗机年采购数量已经接近100架，这样到2025年美国五代机数量将会达到1000架，2030年这个数字将会进一步提高到1500架。

因此对于中国相关单位来说，现在当务之急，还是加速FWS-15涡扇发动机研制。尽快实现装机，让歼-20战斗机早日达到完整技术状态，从而为歼-20早日大批量生产装备部队打下坚实的基础。