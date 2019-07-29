香港示威：至少49人被拘捕 警方称发现致命武器

香港中环等几个地区昨天（28日）出现游行示威，有游行参与者和警方对峙，并曝发冲突。当地警方今天凌晨公布，目前有49人涉及非法集会及藏有攻击性武器被拘捕。

综合香港01和香港电台报道，警方高级警司余铠均在警总召开的记者会中，形容今日的示威人士为“激进示威者”，指责他们破坏公物，四处纵火，令人发指，武力“愈演愈烈”，警方予以最严厉的谴责。

余铠均也说，警方在事后发现到弓箭，属致命武器，不过并未见到有人使用。

有记者质疑，警方武力也愈来愈强烈。余铠均回应时说，只是因应示威者行动，“使用什么武力，不是我们（警方）决定”。

香港医管局指出，有16人受伤，当中12人情况稳定，四人已经出院。

港府发言人在回应昨天的游行时谴责激进示威者作出暴力行为，包括向警务人员掷砖、纵火，甚至以载有燃烧中纸皮的手推车推向警方防线，对警务人员以至其他市民构成危险。

据港府网站发布的消息，发言人称激进示威者目无法纪，以暴力破坏社会安宁，港府予以强烈谴责，会继续全力支持警队严正执法，遏止所有暴力行为，尽快回复社会秩序。

至于铜锣湾有市民占据马路，做出破坏公物、设置路障阻塞交通等行为，港府发言人称，该行为不但违法，也对其他市民造成不便，港府对此表示遗憾，并再次呼吁市民表达意见时应和平理性，不应以身试法。