香港示威不止 旅游零售业受重创 旺角尖沙咀重灾区

政府虽然已经停止所有《逃犯条例》的修例工作，但示威活动却仍然持续，并向多个民生区扩散。据政府消息人士透露，香港本月无论旅游及零售业表现并不理想，生意额普遍均录得双位数跌幅。业内人士称，经济因素转差的情况已经浮面，若政治情况未有改善，不排除有关情况将会更差。

《星岛日报》近日视察市面情况，留意到多个旅游区的旅客明显减少，无论大型商场或主要街道，均未有太多旅客出没，当中旺角亚皆老街及通菜街等以旅客为主的区份，更可谓“重灾区”。据区内商铺销售员透露，现时区内人流比以往大跌一半，并以旅客数量减幅较多，仅靠本地客支撑，惟若情况持续，担心有更多店铺因难以负责高昂租金而需要结业。个别专做游客生意的服装店销售员透露，因应游客数量大减，该类商铺影响相对更大，生意额较上月同期跌一半。

至于行入通菜街内的摊档，由于主要客源为游客，因此影响相当大，有部分档主已率先结业。另有仍然开档的档主直言，虽然摊档的铺租不算太高，部分每月租金仅约一万多元（港币，下同，约1800新元或8800人民币），但由于旅客太少，即时开档一整天亦无法负担租金，因此现时已有档主结业，若情况持续，料将有更多摊档倒闭。

就旺角现场所见，虽然现时多国对香港均发出旅游警示，惟仍有部分旅客来港旅游。来至台湾的马先生表示，虽然香港近年政局不稳，由于在半年前已计划来港旅游，因此并没有因此取消行程，惟考虑游览的区份将会更为谨慎，如元朗等曾发生暴力事件的区份，将不会前往。他指，现时感觉仍然安全，惟始终有部分国家发出旅游警示，因此在香港政治环境回复稳定时，再安排来港旅游。

因应人流减少影响生意额，旺角一带旅游区的黄金铺位，亦纷纷出现吉铺。其中，山东街连接花园至通菜街之间的路段，属旺角核心地段之一，惟仅一个街口内已出现三家吉铺。其中一个单号铺位，原本租客为药房，面积约1000平方呎，惟因应近期市况淡静而退租。据代理透露，最新租金业主叫租22万元，较原先租客的租金水平更低，叫租亦低于市场价水平，惟仍未能成功租出。

中原（工商铺）董事总经理潘志明表示，以往六、七月为旅游业黄金档期，惟今年却因应政治因素而大受打击，相信有现时租约完结后，若业主欲与租客续约，租金最少要下跌两至三成才具吸引力，部分未能支撑租金的商铺只能结业，有关因素将在稍后陆续反映。

商务及经济发展局局长邱腾华近日提到，香港多个行业如贸易、零售、货运及旅游的指标齐向下，下行风险已经出现，相信今年第二季的香港本地生产总值（GDP）存在隐忧。

香港中华厂商会联合会副会长黄家和表示，现时普遍餐饮及零售业的营业额均下跌一成至两成不等，若情况持续，担心会有部分公司的经营出现困难，盼整体经营环境能够改善。