港媒曝军改新进展 解放军高级干休所管理防务陆续交地方

港媒披露，解放军在北京最后一个高级干休所警卫任务本月初由军方交予地方，而下一步则是除最高级的部分干休所暂时由退役军人事务部暂代管理，其余最快在今年年底前全部交付地方。

《明报》报道分析，此举意味着中国军改“脖子以下”改革的重点部分已接近完成，干休所移交地方后，将裁减上千个团级现役军人编制。

报道指出，自中国推行“深化国防和军队改革”后，从2015年底到2016年底，主要聚焦“脖子以上”的改革，即主要改革高层领导指挥体系和“大脑”中枢机关。自2016年底始，则部署“脖子以下”的改革，即改革中层和基层军事单位。据本报了解，因历史问题，解放军全军团级编制以上干休所近千个。除各军区或军分区外，各军兵种亦有自己的干休所。为便于干休所的统一安置问题，2017年12月29日，全军干休所统一划归省军区领导管理。以湖北省军区为例，当年共在各军兵种旗下接管干休所逾20个。

消息人士透露，将全军干休所统一管理并非最终目标，中央军委拟将全军各级别干休所全部移交地方管理，使非现役官兵在层级管理上趋于平等。他称，以被服务对象区分，在京解放军干休所共分为三个等级，第一级是开国将军或88年授予将衔的退休将领；其次为在1949年后“参加革命”的退休将级干部。此外是包括一般性的退休干部和首长。

本月2日，位于海淀区、北京最后一个高级别干休所的安全警卫工作已由军方交予地方，岗哨亦由军方现役士兵换为保安。消息人士称，虽然军方干休所安全保卫工作由军方交予地方在多年前便已实行（如北京军区空军在南二环某干休所），但最高级别干休所安全警卫工作移交给地方却前所未见。

干休所由士兵变保安的“换防”之初，有部分最高级别干休所的退休干部家属多已届90岁以上高龄，他们认为一生奉献给部队，临到终老被部队“抛弃”。但在“换防”工作完成后，除现役军人调离外，其他管理方式仍延续从前制度，“换防”工作亦逐渐获得认同。

消息透露，全国纳入“换防”的最高级别干休所一共有8个。目前暂时由新成立的退役军人管理部代为管理，日后再移交地方。预计最快今年底，全军干休所“换防”工作将全部完成，届时干休所的军产移交清算亦将同步进行。消息认为，设立数十年的军队干休所已经不能满足现代化军队建设的需要，干休所移交地方，也可裁减上千个团级现役军人编制。依照计划，军改将在2020年基本完成。干休所交地方，军产再进行脱离后，这也意味长达半个世纪的军队干休所制度将走入历史。