侯友谊缺席国民党全代会 强调：一切以市政为主

新北市长侯友宜缺席国民党全代会遭网友炮轰不知轻重，侯28日对此二度强调，一切以市政为主，把本顾好才有办法支持总统参选人。侯阵营也说，侯市长是国民党非典型政治人物，只是想做好市政，去年高雄市长韩国瑜竞选也是第一个南下帮忙，和韩绝对没问题。

据中时电子报报道，随着侯友宜昨日（28日）上午在脸书开汐止市政行程直播后，原本发文仅约200则回应，突然爆增并迅速洗版，有网友质疑没参加全代会展现全党团结，相当可惜、不知轻重，也有网友认为，用心在市政才是典范。

对此，侯友宜昨早在新北市汐止参与活动时表示，这四个地方市政行程在全代会还没公开前就已安排好了，一切都是以市政工作为最主要，相信大家都能够体谅。他也强调，当市长就是要把市政工作做好，把本顾好，才有办法去支持、支援哪一个参选人。

侯友宜昨晚到北市参加国际狮子会活动时，他再度澄清没有其他想法，一切都是以市政工作为最主要，相信大家都能够体谅。他再度解释，目前以市政为重，只有先做好市政，才能去支持参选人并获得胜选。

侯阵营也说，侯市长并非典型国民党政治人物，只是想做好自己的市政，去年全代会提名县市长参选人，时任新北市副市长的侯友宜也不想参加，只想好好做市政工作，但毕竟是参选人所以还是到场参加，他跟前新北市长朱立伦是一脉相承，韩国瑜竞选市长时，侯也是第一个南下帮忙，和韩之间没有问题。