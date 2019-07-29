最近，央视《经济半小时》播出了《校园里的“假水泥”》节目，在节目15分10秒后，山东枣庄问题水泥联合调查组带队负责人面对镜头，做出了“只张嘴不出声”，令人匪夷所思的举动。

据澎湃新闻报道，这名干部被确认为枣庄市台儿庄区市场监督管理局公平交易工作室副主任王涛，据台儿庄区市场监督管理局党组7月28日晚间公布的消息，鉴于王涛同志在鹏源水泥案件调查中，未能采取正当方式回应记者调查采访，态度不积极、不端正，且在社会中造成不良影响，经局党组研究，决定暂停其职务。

光明网此前评论文章指出，央视记者在河南鹿邑志成实验学校调查问题水泥事件，意外拍到了从山东枣庄市过来的一批“不速之客”：山东省公安、工商、质检部门来二次取样的调查组。由于此前已经取样过，为何跨省再来学校取样？面对这个问题，与调查组说话时还“口若悬河、眉飞色舞”的自称是山东省枣庄市台儿庄区市场监督管理局干部的带队负责人，面对记者提问，至少五分都是“只张嘴不出声”。这让有着数十年采访经验的老记者不得不感喟：“对其神技，我目瞪口呆。”

文章称，按理说，官员“媒商”不高、面对镜头紧张，这也不是动辄得咎的事情，毕竟不是每个公职人员都是应对有素的专业发言人。不过，既然冠冕堂皇地来、就当实事求是地讲，有什么难言之隐、有什么不好意思，非要如此地“装”？

人民日报微博也对此评论称，监管人员自作聪明地表演“哑语”，丑态毕露，不仅可笑，而且可怕。职责范围内的事，无权躲闪，姑息就是纵容，失语就是失职！