中美贸易谈判重启之际 官媒称中企采购美农产品取得进展

美国贸易谈判团队预计明日（30日）飞抵上海，与中方重新开始从5月搁置至今的中美贸易谈判。

澎湃新闻发现，28日的《新闻联播》播报消息称，中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。

报道并称，下一步，中国有关企业还将根据国内市场需要，遵循市场化原则，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的农产品采购成交。

这是中方时隔一周，再次发布有关中国企业采购美国农产品的消息。早前报道指自7月19日以来，一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价。对比两次消息，此次最新指明采购大豆数量为“数百万吨”，而且已经在运往中国的路上，说明中国企业采购美国农产品确实取得了很大的进展。

中国官媒《人民日报》今日（29日）也发表社评《释放诚意 相向而行》，指中国企业采购美进口农产品，落实了中方在中美两国元首大阪会晤的重要共识的务实举措，并满足中国人民“日益增长”的美好生活需要。反映出中国对于购买农产品的需求与实力。

社评中也强调，中方“始终以诚信为本，抱着极大的诚意与美方进行磋商”，强调此次购买农产品也显示中方的诚意，呼吁美方“进一步落实中美元首大阪会晤达成的重要共识”，同中方“相向而行”。一般相信，美方在大阪达成的共识与中企华为有关。

值得注意的是，中国海关总署25日则发布公告，允许俄罗斯农产品进口，包括全境大豆，及俄罗斯库尔干州小麦。