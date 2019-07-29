蓝绿平手 柯郭联手可成“全民最大党”

国民党全代会通过提名韩国瑜为总统参选人后，台湾《联合报》民调显示他将与蔡英文战成平手。民进党籍台南市长黄伟哲称，若目前尚举棋不定的台北市长柯文哲与输给韩国瑜的郭台铭联手，可组成具有竞争力的“全民最大党”

据《联合报》最新民调显示，若为蓝绿对决的局面，韩国瑜和蔡英文各以32%支持度战成平手。若柯文哲加入、三强争霸情形下，韩国瑜暂以29%支持度，领先柯文哲的25%及蔡英文的22%。

黄伟哲上午表示，目前看起来如果柯文哲参选，会拉到绿营的票，如果郭台铭参选择会拉到蓝营的票，但是如果郭、柯两人合作的话，他认为有机会成为全台湾最大的政党。

他表示，离选举还有7个月，民调起起伏伏，一切还很难说，韩国瑜当初参选高雄市长时差对手陈其迈十几二十%，但是最后却倒赢了十多万票，他认为政坛就是这样，合久必分、分久必合，2014年绿白是合作的，但是到了现在好像又变得不一样。

对于私烟案是否可能会影响到小英的选情，黄伟哲表示，他的看法还是速度决定态度、态度决定高度，处理的明快是非常重要的，从目前华航在假日时彻夜加班想要厘清事实的态度是给予肯定的。

他表示，目前最重要的是这些烟的幕后货主到底是谁？希望司法机关能够尽快调查，向民众公布真相。