解放军在台湾海峡南北两端进行演习 辽宁舰或参与

浙江与广东两地海事局分别在7月28日与29日发布航行警告，指在台湾海峡北部海域的舟山岛附近和南部的东山岛海域附近进行军事活动。

浙江海事局28日发布“浙航警0623”航行警告，表示从当天傍晚6时起至8月1日傍晚6时在舟山岛正东89公里处进行军事活动，29日早晨，广东海事局进一步的发布“粤航警0164”航行警告，29日清晨至8月2日晚间6时在东山岛附近海域进行军事活动。

联合新闻网报道，台湾前海军官校军事学科部教官吕礼诗分析认为解放军或进行“反介入/区域拒止”（Anti-Access/Area Denial）及两栖登陆演习，并认为辽宁号航空母舰可能参演，穿过台湾海峡或在台湾周边海域进行操演。

此外，根据《环球时报》日前对中国国防部透过官网将于东南沿海等海空域组织演习的报道，吕礼诗认为此次军演可能“陆、海、空、火箭军、战略支援部队”五大军种参演。

吕礼诗也指出，位于东山岛海域的演习范围在金门大帽山西南55.5公里处，虽然距澎湖西屿仍有150公里远，但已有部分超越海峡中线。

台湾国防部则指出，运用联合情监侦能够充分掌握台海周边海、空域动态，即时应处。至于对演习是否越过海峡中线，则保留看法。

然而，有媒体指出事实上，海峡中线仅是一条“默契线”，并未有任何官方文字、协议、条约等约束性质文件证实，仅是美军在1960年代，第七舰队执行“台海中立政策”巡逻任务时，为台、中双方划定的一条默契线。由于解放军在1970年代以前，海空军并不具备长时间巡弋台湾海峡的能力，故此线一直以来被视为是对台具有优势的中线。

但在1980年代以后，解放军开始走向近海防御、远洋蓝色海空军的时代，冲破海峡中线的事情常常发生，在1999年“两国论”台海危机后，解放军机舰越过海峡中线，是常有之事，仅台湾官方并未发布相关讯息。