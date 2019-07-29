腾讯云业务进入日本市场

中国互联网大型企业腾讯控股已在通过网络出租软件和服务器等的云服务业务上进入日本市场。腾讯希望专注于有优势的游戏等服务，力争在1年以内获得100家客户。在日本的云服务市场，已有美国亚马逊进入，掌握约一半份额。中国的阿里巴巴集团也已经进入日本云服务市场。

据日经中文网报道，腾讯已开始向日本的游戏大型企业提供云服务。利用英国通信服务商Colt在日本关东地区设置的数据中心，提供服务。

在世界各国，个人数据的挪用被视为问题，在此背景下，信息通过云服务泄漏等问题令人担忧，但腾讯的高管表示将遵守各地的法律法规，不会在没有客户许可的情况下使用客户数据。

今后，腾讯在日本将增加游戏企业和运营视频分享网站等的企业的订单，同时还将与日本的大型系统企业推进业务合作谈判。

腾讯2018财年的云业务营业收入达到91亿元，占整体的3％，但增长率很高。保持同比2倍以上的增速，已经获得了世界第6位的地位。

腾讯云国际业务运营总经理王琰在接受日本经济新闻采访时表示：“腾讯云海外业务在2018年、2019年的增速很快，2019年目标是同比达到4-5倍的收入增幅。”

腾讯云东北亚总经理赵剑南表示在日本瞄准的是通信、音视频和游戏。腾讯是中国最大游戏提供商。作为能第一时间应对清晰的影像和新游戏方式等用户需求的能力很高的云服务企业而闻名。

在视频网站领域，在中国企业的前100家中，80％以上是腾讯云的客户。由于丰富的成绩带来可靠性，该公司认为有望争取到日本企业，决定进入日本市场。

日本的云服务市场现在由亚马逊占据首位，第2位是美国微软，市场的6成被以美国企业为中心的外资企业掌握。此次随着腾讯的进入，外资的存在感将进一步提高，警惕感也将同时提高。

在世界范围内，如今围绕数据的法律规定日趋严格，如果在个人数据保护的举措上犯错，企业将面临有可能动摇经营的事态。

欧洲2018年施行《一般数据保护条例》（GDPR），原则上禁止将个人数据转移至欧洲之外。此外，中国2017年施行《网络安全法》，美国加利福尼亚州将于2020年施行《消费者隐私法案（CCPA）》等，个人数据保护的严格化在全世界都将加强。中国《网络安全法》规定，在中国收集的客户数据需保存在国内，转移至海外之际需接受当局的审查。

日本通过《个人信息保护法》的方针对机密性高的数据的处理等作出规定，但关于处罚等的严格性，与欧洲和中国等相比，目前的限制仍然宽松。日本在力争2020年出台的《个人信息保护法》修正案中，将讨论以GDPR等为参考，加强数据保护，但进展缓慢。

在这种状况下，对日本企业来说，数据安全性的保证在利用云服务方面成为重要的判断标准。大量处理医疗和公共等机密性尤其高的数据的日本企业担忧数据泄漏，即使是美国亚马逊和美国微软等美国大型企业的云服务，也没有积极利用。目前处在终于开始推进利用讨论的阶段。

对于这种日本的情况，腾讯也将重视数据安全性的确保。在进入日本之际，在日本国内设置专用的数据中心，可以不受《网络安全法》的影响。