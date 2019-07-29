被指参与非法网络赌博 越南警方逮捕逾380名中国人

越南政府28日以运营越南规模最大之一的地下非法赌博网站为由，逮捕超过380名中国人。

据路透社报道，越南警方28日通报，被捕人士年龄在18岁到24岁之间，他们在距离首都河内约100公里的东北部中央直辖市海防市被捕。

声明指出这些人在被捕时正在海防市市区内的超过100个房间中运营着在线网络赌博网站。越南官方表示，此次被破获的地下非法赌博网络主要从事帮助中国赌博参与者，通过互联网对体育比赛和彩票抽奖下注。声明称，通过这一非法网络进行赌博的赌资达到约30亿元。

越南公安部通过声明称，“就参与这一非法赌博网络的外国人人数和在越南境内通过的赌资金额来说，这是被破获规模最大的一次”。据悉，当地警方在突击搜查中还同时没收了2000部手机，530台电脑。

在很多情况下于越南赌博都是违法行为，但部分外国人被允许在当地的赌场内赌博。去年，越南政府曾一度宣称，会允许一些本国国民在指定的赌场内进行赌博，以作尝试。而在去年11月，该国警方在一次突击搜查中发现两名警方高官被指参与幕后运作，他们二人随后被法院判刑入狱。

值得一提的是，中越船只在过去数周来于南海争议海域围绕着，至少两座被中方宣有主权但处于越南二百海里专属经济区的海上油田发生着船只对峙。越南外交部曾数次要求中方涉事船只离开这片争议海域。其发言人黎氏秋姮7月19日在一份声明中说，“过去几天来，‘中国海洋地质八号’勘探船和护卫船只在东海南部海域进行活动，侵犯了越南专属经济区与大陆架。”