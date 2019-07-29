台交通部长：私烟案是危机也是华航改革契机

台湾交通部长林佳龙今天（29日）至台中市后里区会勘旧山线时，针对国安私烟案，再次强调，“查明真相不护短，究责无上限”，并非要针对任何人，而是必需厘清真相，才能解决问题，这一次的涉嫌违法私烟案，是危机也是华航大改革的契机，这样才能重拾台湾人对华航的信心。

据《自由时报》报道，林佳龙指出，国安涉嫌违法走私案件，大家看法一致，只是强调的重点不一样，一定要查明真相不护短，究责无上限，这是其一直秉持的原则。

他说，华航从比较抗拒，现在配合，并终于公布从2006年到这次总统专机有烟品采购违法可能涉及的证据，强调“厘清真相后才能进行改革”，目的不是要去针对任何人，因为这可能涉及长久的陋习或共犯结构。

林佳龙说，“我们是要解决问题，很高兴府院都支持我，社会大众也愿意给我一点时间，我相信这也是华航大改革的一个契机，把这一次的涉嫌违法私烟的案件，从危机转为改革的契机，这样能才能重拾国人对华航的信心，这个才是我们现在要一起来面对、共同来解决的重点”。

林佳龙表示，私烟案要厘清的重点，包括人事时地物及过程、因果关系等，目前有关烟品数量只是公布的第一步，至于涉及的人跟整个过程，都应该要来厘清，目前司法已在调查，他也要求华航在不违反侦查的原则下，以公开及透明的态度，掌握多少事实就公布，让社会也可以了解，除了已查到的烟品数量、经手的人、相关决定是什么时候做的，除了烟品是否有其他免税品，都要一一来厘清。

林佳龙也肯定华航在周末动员所有人力，把先前认为不可能的事做出来，案发头3天，谢董事长表示，电脑系统转化，资料找不到了，但“只要有心就能解决问题” ，再次期勉华航以公开透明的态度，负责任向社会厘清真相，这是长期累积的问题，再次强调“诚实是解决问题的最好方法，也是华航重拾社会信心的开始”。

另媒体询问华航要求公司化，以避免政党安插人事，林佳龙说，华航已是上市公司，交通部是最大股东及主管单位，才会更积极主动督导，华航只要秉持公司治理、依法办事，就能彻底解决问题。