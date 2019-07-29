传斗鱼与三井物产成立公司出海日本 官方不予置评

有媒体报道称，游戏直播平台斗鱼的运营商武汉斗鱼网络科技将于9月在日本启动业务，并与三井物产共同成立新公司，该平台将于9月上线。合资公司目前除了招募人气发布者之外，还将发布日本国内游戏，根据日本市场情况拓展业务。斗鱼官方对上述消息不与置评。

据《新京报》报道，数据显示，包括电竞在内的日本国内直播市场规模现在为500亿日元，到2022年有望扩大至3600亿日元。除了YouTube之外，美国亚马逊旗下直播平台Twitch已在日本开始了游戏实况直播服务。

日本公司三井物产是全球最大的综合商社，业务范围包括智能移动、运输，基础化学，能源，粮食，消费者服务事业等。随着电子商务的发展，三井物产也在日本构建了自己的电商市场。如果此次合作确实，三井物产此次与斗鱼合作成立的公司，在业务上还将计划增加游戏以外的内容和电商模块。

早前报道揭露，斗鱼已“秘密”收购了布局东南亚出海市场的NonoLive的母公司，具体金额不详，后者曾在2016年登上印度尼西亚畅销榜榜首，目前该应用的运营主体已经变更为斗鱼香港。

在斗鱼4月底提交的招股书中同样披露，2018年已完成了对出海直播平台NonoLive母公司的收购。