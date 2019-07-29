港澳办：抵制暴力 支持林郑 支持警方严正执法

香港在过去的周末再爆警民冲突，中国国务院港澳事务办公室今天（29日）下午罕有地举行发布会说明香港事态。港澳办发言人表示，中央政府坚决支持林郑月娥带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，并称“特别理解和体谅香港警队及其家人所承受的巨大压力”。

港澳办新闻发言人杨光、徐露颖在北京出席记者会介绍对香港当前局势的立场和看法。这是香港反修例风波爆发以来，港澳办首次派发言人出席记者会回应香港课题。

杨光首先就香港局势表明三点意见，包括抵制暴力、守护法治和走出纷争。

他表示，第一，希望香港社会各界人士旗帜鲜明地反对和抵制暴力。香港近期事态的演变，特别是少数激进分子实施的暴力活动，已经严重破坏了香港繁荣稳定的大局，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线，绝对不能容忍。任何文明和法治社会都不会容忍暴力横行。希望广大市民清醒地认识到当前事态的严重性，共同声讨激进分子所作的恶、犯的罪，阻止他们祸害香港的行径。

第二，希望香港社会各界人士坚决守护法治。法治是香港人引以为傲的核心价值，是香港良好的营商环境的基础，是香港保持繁荣稳定的重要基石，绝不能坐视一小部分人肆无忌惮地践踏。法治的支柱一旦动摇，香港的繁荣稳定亦将不保。中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。我们特别理解和体谅香港警队及其家人所承受的巨大压力，借此机会，谨向一直坚守岗位、恪尽职守、无惧无畏、忍辱负重的优秀香港警察，致以我们崇高的敬意！

第三，希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生。发展是香港的立身之本，也是解决香港各种问题的正道。香港虽然积攒下一些不错的家底，具有一些有利条件和独特优势，但也经不起折腾。香港乱下去，全社会都要“买单”。特区政府和全社会都应该想方设法，采取更有效的举措，推动经济发展、民生改善，特别是帮助年轻人解决在住房和学业、就业、创业等方面遇到的实际困难，纾解他们的怨气。中央政府愿意与特区政府和香港社会各界人士一起努力，为他们的发展创造良好的条件。

杨光强调，香港回归以来，“一国两制”实践取得了举世公认的成就。“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实。中央政府将继续坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚持“一国两制”方针不会变、不动摇，确保“一国两制”实践不走样、不变形。