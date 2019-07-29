港澳办：当前最重要任务是惩治暴力犯罪 恢复香港安定

香港在过去的周末再爆警民冲突，中国国务院港澳事务办公室今天（29日）下午罕有地举行发布会说明香港事态。

港澳办新闻发言人杨光在回答香港有线电视台（TVB）记者关于若不撤换港府问责团队，中央是否担心矛头指向中央、会否支持成立独立调查委员会调查整个修例风波，及关于7月21日元朗白衣人攻击事件引发市民担心局面失控的问题时，指出当前香港局势最危险的是暴力犯罪行为还没有得到有效制止，强调最重要的任务是坚决的依法惩治暴力犯罪行为，尽快回复社会安定，维护香港良好法治。

杨光说：“相信在行政长官林郑、特区政府各个部门的努力下、警察的严格执法下、在广大爱国爱港人士共同努力下，香港社会一定会尽快制止暴力行为，使香港尽快回到正常轨道上。”

至于关于元朗白衣人的问题，杨光表示自己没有太多要补充，强调香港警务处处长和中联办都已澄清，传言是毫无根据的污蔑。

他补充，特别注意到香港警方，在过去一个多月来在维护社会治安、秩序，付出的巨大努力和牺牲，警员本人感受到压力，家人也遭到网络欺凌，倍感压力。

“但是在这种情况下，我们看到香港警方依然保持克制和专业。”

杨光表示，相信在特区政府和香港警方努力下，一定会解决目前遇到的困难和挑战。

过后，有一名香港口音的记者表示杨光并没有回答关于元朗事件中警察无差别打人的问题，与主持人一度发生争执。

主持人表示“这是一场新闻发布会”，称会后会有交流。

该记者在记者会结束前再度试图提问，但被主持人制止。