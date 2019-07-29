港澳办：一国两制“三条底线”不能碰

中国国务院港澳事务办公室（港澳办）新闻发言人今天下午在记者会上表示，“一国两制”是一个完整的概念，是一套完整的方针政策，贯彻落实“一国两制”方针，要强调“三条底线”不能触碰。

港澳办新闻发言人杨光在回答《联合早报》对于港人担心“一国两制”形同虚设的相关问题时表示，这个问题的核心是怎么理解“一国两制”。“一国两制”是一个完整的概念，是一套完整的方针政策，所以对“一国两制”的理解一定要全面准确。“一国两制”，其中“一国”是根，根深才能叶茂；“一国”是本，本固才能枝荣。

杨光强调，在香港、澳门贯彻落实“一国两制”方针，始终要强调“三条底线”不能触碰，这“三条底线”就是：绝对不能允许任何危害国家主权安全、绝对不能允许挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、绝对不能允许利用香港对内地进行渗透破坏的活动。这“三条底线”不可触碰。只有在“一国”的基础上才谈得上“两制”，所以实践“一国两制”一定要全面准确，不走样、不变形。

杨光表示，香港回归以来，每每遇到中央依法行使权力的时候，总会有各种各样的意见出来说，这是不是又在削弱香港的高度自治权。”这样的言论究其根源，要么是没有全面准确理解‘一国两制’方针，要么就是故意曲解‘一国两制’方针的精神。“