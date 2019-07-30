港媒：水炮车最快下月使用 能发射催泪水剂

由《逃犯条例》修订争议引发的风波持续发酵之际，香港媒体透露，对于当地警方早前购买具备发射催泪水剂功能的人群管理特别用途车，警方已完成撰写使用指引，最快下月准备就绪可供使用。

据香港《明报》报道，这三辆俗称“水炮车”的人群管理特别用途车据悉已完成测试，而负责驾驶的警员即将考“路试”，警员本周将会驾驶水炮车在实际路面上练习，以准备路试，过程需时一至两星期。

据了解，水炮车具备发射催泪水剂及颜料等功能，需要助理警务处长或以上级别警官下令才可出动。消息人士强调，早前已计划水炮车在今年下半年完成准备工作，现在只是按计划行事，进度与近日的示威无关，又称近日有示威者多处放火，水炮车准备就绪可供警队多一个选择。

《南华早报》早前则报道，这些水泡车价值超过200万美元（274万新元），5月起停靠在新界粉岭区，一旦通过路试，将可以在8月中旬开始使用。

当地警方回应时说，已完成人群管理特别用途车的车内仪器测试、拟定操作指引及基本训练，待路面测试完结后，所有准备工作便会完成。

香港保安局文件早前指出，有指引规范使用水炮车，只会在已经出现或可能出现严重公众骚乱。风险评估认为可能有严重公众骚乱，加上有严重伤亡、财产被大肆破坏、通过占用主干道扰乱或非法堵塞交通的其中一项，便可考虑用水炮车。使用水炮车前会发警告，只会针对暴力冲击行为而非个别示威者，并由警务处助理处长（行动）授权调配有关车辆执行任务或处候命状态。