中国多省打击“精日”分子 多人被判刑

中国辽宁大连、安徽淮南等六地警方前天（28日）分别通报称，抓获多名“精日”分子和为“精日”群体提供服务的人员，多人被判刑。

香港《明报》报道，近年来，中国出现极端崇拜日本及自认精神上属于日本人的“精日”现象，涉嫌违法行为。

据中国澎湃新闻报道，安徽省宿松县公安局发布的警情通报显示，叶某扬、徐某明、刘某春、廖某林等四名嫌疑人利用工作之便，非法窃取公民个人信息近2万条，以每条5至6元（人民币，0.99至1.19新元）不等的价格，通过网络出售给倒卖公民个人信息的不法机构和人员，为反华“精日”群体提供服务。

通报称，安徽省宿松县人民法院3月19日以侵犯公民个人信息罪，分别判处上述4名被告人有期徒刑一年两个月至有期徒刑六个月、缓刑一年不等的刑罚。

辽宁省大连市沙河口公安分局在通报中指出，犯罪嫌疑人卢某在境内外网站上大肆散布“反华”、“辱华”漫画作品，持续发表煽动“反华”、“仇华”和抹黑国家形象的“精日”言论。目前该犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。

安徽省淮南市公安局田家庵分局发布的警情通报显示，犯罪嫌疑人张某2017年9月通过网络认识卢某，卢某是在日华人。张某先后炮制“辱华”、“反华”、“仇华”系列漫画300余幅，由卢某负责在网络平台炒作，并发布违法有害贴文140余篇，严重伤害中华民族感情，践踏民族尊严，社会影响十分恶劣。张某目前已被抓捕归案。

此外，江苏南京、湖北宜昌和湖北武汉的公安单位也通报“精日”案件。