官媒：香港各界要旗帜鲜明反对暴力守护法治

中国国务院港澳事务办公室昨天下午罕见举办记者会后，官媒新华社发表时评，呼吁香港各界要旗帜鲜明反对暴力守护法治。

时评谴责“激进示威者”做出一连串暴力行为，彻底撕去了所谓“和平示威”的最后伪装，并称如果面对违法犯罪、极端暴力行径听之任之，香港繁荣稳定发展的基础将荡然无存。

文章也对香港警方表示支持，并称他们是守护香港法治和秩序的一道铁闸。

时评也呼吁广大香港市民清醒认识到当前事态的严重性，团结起来，坚定支持特区政府依法施政，坚决支持警方严正执法，共同声讨暴力分子，守护香港的法治。

全文如下：

连日来，香港激进示威者的暴力行径不断升级，已经严重破坏了香港繁荣稳定的大局，触及“一国两制”的原则底线，性质之严重、影响之恶劣，是任何文明社会和法治社会所不能容忍的。我们希望，香港各界旗帜鲜明地反对暴力，守护法治，阻止极端分子祸害香港的行径。

从6月中旬开始的一系列蓄意制造的暴力事件，早已超过和平游行示威的范畴。无论是冲击立法会严重践踏法律尊严，还是公然污损中联办国徽、挑战国家主权和中央权威，直到在各区破坏社会秩序制造暴力冲突，拆除毁坏公用设施、搅扰商店和行人，在多处纵火甚至破坏坟墓，激进示威者的暴力手段不断升级。

刚刚过去的两天，一些激进示威者变本加厉，明目张胆挑战法律。他们先后在元朗、西环、铜锣湾等地举行非法游行、集会，做出一连串暴力行为，冲击警方防线，肆意破坏社会安宁，造成人员受伤，彻底撕去了所谓“和平示威”的最后伪装。

法治是香港的核心价值。暴力行径对香港的社会秩序、经济民生和国际形象的严重影响显而易见。7月最新公布的“中国最安全城市排行榜”显示，多年来被中国公认为最安全城市的香港，今年已从榜首直接跌出前十。前几日，激进示威者在香港国际机场对一名老人和不同意见者的围堵谩骂、寻衅滋事，在在显示，市民和游客最基本的人身安全在香港也已成了问题。

制止暴力、维护法治、恢复秩序，是香港当务之急。有法必依，违法必究。如果面对违法犯罪、极端暴力行径听之任之，香港繁荣稳定发展的基础将荡然无存。

必须向香港警方致敬。一个多月来，面对长期劳累和精神压力，面对无休止的暴力攻击，他们恪尽职守，无惧无畏，坚守岗位，严正执法，他们是守护香港法治和秩序的一道铁闸。

中央一直密切关注近期香港局势发展变化。29日，国务院港澳办发言人在北京举行的新闻发布会上明确表示，中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。广大香港市民要清醒地认识到当前事态的严重性，团结起来，坚定支持特区政府依法施政，坚决支持警方严正执法，共同声讨暴力分子，守护香港的法治。

香港回归祖国22年来，“一国两制”实践取得了举世公认的成就。中央将继续坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚持“一国两制”实践不走样、不变形。我们衷心希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生，战胜各种困难和挑战，共创繁荣稳定的美好明天。