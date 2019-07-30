助理校长咒港警子女活不过7岁 梁振英去信要求革职

香港一所学院的助理校长在社交媒体平台发言，“祝福”所有使用过暴力的“黑警”的子女活不过7岁，或20岁前死于非命。中国全国政协副主席、前特首梁振英事后致函学校，要求马上革除涉事助理校长。教育局回应时说，绝不接受任何形式的仇恨言论。

据香港《明报》今天（30日）报道，涉事的校长是香港华人基督教联会真道书院助理校长戴健晖。

戴健晖的这则贴文其实仅限面簿账号朋友观看，他称“黑警”7岁或以上子女，在20岁前会死于非命，“点解唔即死（为何不立即死去）？......等他们过身时，令你有你打过青年的父母有同样的切身之痛”。

真道书院校董会在校网贴声明称，戴健晖发表的文字纯属其“个人”意见，与办学团体及教职员无关，但并对任何言语或行为暴力予以谴责。

梁振英随后向真道书院校监发信，称戴健晖的恶毒言辞“大抵可列为全球教育界之耻”，促辞退戴健晖。此外，四个警察协会也去信教育局及学校要求跟进。

不过，真道书院学生、家长、校友分别发联署，称戴健晖言论被上纲上线，恶意中伤，称他在课堂教学从来都公正持平，没有在校园散播任何仇恨情绪。

真道学生在联署中称，体谅戴健晖是出于关心社会、学生的一颗心，非恶意宣扬仇恨，反对外界干预学校内政。

香港教育局回应时说，教师无论以任何形式散播仇恨言论，尤其是针对幼童及青少年的恶意恐吓，都有违社会接受的行为准则，为学生立下极坏榜样，损害教师专业形象，绝对不能接受。教育局也说，会依照既定程序严正跟进有关教师的道德及专业操守事宜。