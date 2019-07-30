忧心贸易战 愈多美企财报提及关税影响

中美贸易谈判周二（30日）在上海重启。在当前的财报季期间，美国企业对美中贸易战的担忧情绪高涨，各类企业在哀叹的同时，纷纷声称正在寻找应对方法。

据路透社报道，金融数据公司FactSet统计显示，截至7月26日，标普500指数成份股企业为公布季度财报而召开的电话会议，大约三分之一提到了关税。71家企业提及关税，多于第一季财报季同期的50家，但少于一年前关税刚开始成为美国企业面临问题时的99家。

许多企业向投资者概述了他们将贸易战影响降至最低的计划。企业原本就在疲于应对全球经济低迷形势，包括欧洲和日本经济不景气，而贸易战无疑增加了不确定因素。

据瑞士信贷分析，已经公布第二季业绩的标普500指数成分股企业中，77%的出口类企业业绩超出分析师预期，而业务集中在国内的企业中只有66%超出预期。

瑞士信贷财报分析师帕弗瑞（Patrick Palfrey）称，这表明出口企业受贸易战的影响小于投资者预期。

帕弗瑞表示，“相对于经济放缓这一首要因素而言，贸易局势是激发因素。”

路孚特(Refinitiv)的IBES调查数据显示，预计第二季度标普500指数成分股公司的获利较上年同期仅增长0.6%。获利增长放缓很大程度上是因为上年同期业绩表现突出，当时美国的减税措施推动第二季企业获利大增24.9%。

截至周一上午已公布财报的222家企业中，约76%的获利好于分析师预期，符合近期趋势。

然而，根据路孚特数据，有四分之三的获利预期现已转为负面，获利预期较上年同期下降0.6%。

过去一年，华尔街对美国总统特朗普的推文做出剧烈反应，他在推文中曾反复暗示解决贸易争端的进展和挫折。标普500指数今年迄今已大幅上扬20%，上周触及纪录高位，受到美国联邦储备委员会降息预期提振，同时也显示投资人对贸易战不确定性的敏感度下降。

尽管贸易形势紧张且美国限制对中国华为的销售，令人更难预测美国晶片制造商何时能从全球周期性低迷中复苏，但费城半导体指数今年已劲扬38%。

上周德州仪器(Texas Instruments)表示，中美贸易紧张关系并未损及其在中国做生意的能力；英特尔则在周四表示，担心潜在晶片关税的客户提前先买进处理器。这些消息令投资人大感意外。

中国近期表明其将允许中国企业零关税地采购部分美国农产品；同时美国也鼓励企业就禁止对华为进行销售的国家安全禁令申请豁免。但是一进入谈判，双方都没有执行意在展现善意的举措。