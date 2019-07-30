小红书虚假笔记惹争议 在多家应用商店下架

小红书App在中国多家安卓应用商店遭到下架。

据澎湃新闻30日的报道，该媒体搜索发现，包括华为、OPPO、魅族等在内的安卓手机应用商城以及安卓手机管理软件豌豆荚内均未能检索到小红书。不过，苹果App Store仍能搜索到小红书。

小红书的“种草”社区模式吸引了海量用户，但于此同事，内容社区存在问题也浮现出来。今年以来，有多家媒体报道了小红书上存在虚假“种草笔记”的情况。此外，小红书上存在的大量烟草软文也引发争议。

据新华社4月3日的介绍，“种草笔记”说法的来源是，有人说，看小红书就像给心中种草一样，看多了就想去“拔草”购买。

小红书曾在4月宣布，第一时间在核查所有相关信息，并已经下线了所有提及烟草的笔记。对于此次下架原因，小红书方面回应称，公司已了解到该情况，正在与相关部门积极沟通解决。

小红书官网资料显示，小红书是年轻人的生活方式平台和消费决策入口，由毛文超和瞿芳于2013年在上海创立。在小红书，用户通过短视频、图文等形式标记生活点滴。截至2019年3月，小红书用户数超过2.2亿，并持续快速增长，其中70%用户是90后。

今年6月6日，小红书创立六周年之际，创始人瞿芳、毛文超在员工内部信中表示，小红书月度活跃用户数（MAU）已经突破8500万。

小红书至今已经获得了多轮融资。其中，其公开宣布的最新一轮是在2018年6月完成的3亿美元（4.11亿新币）D轮融资，由阿里巴巴领投，真格基金、金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。