赵志红被执行死刑 临刑前拒绝会见近亲属

罪犯赵志红今天（30日）上午被执行死刑。

据《人民日报》报道，经中国最高人民法院核准，今日上午，赵志红被执行死刑。

呼和浩特市中级人民法院向赵志红宣告并送达了最高人民法院的刑事裁定书。临刑前，赵志红拒绝会见其近亲属。

最高人民法院经复核确认，1996年9月至2005年7月间，赵志红在呼和浩特市、乌兰察布市等地，连续实施故意杀人、强奸、抢劫、盗窃犯罪共计17起，共杀死六人，强行奸淫幼女两人、妇女10人，还多次抢劫、盗窃，犯罪性质特别恶劣，手段残忍，造成了极大的社会危害。赵志红还系累犯，依法应从重处罚。赵志红虽能如实供述自己的罪行，但根据其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法不足以从轻处罚。

中国最高人民法院近日作出裁定，核准内蒙古自治区高级人民法院维持第一审对被告人赵志红以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身;以强奸罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以抢劫罪判处有期徒刑15年，并处罚金人民币50000元（人民币，下同，9951.75新币）；以盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币53000元的刑事裁定。

另据新华社和澎湃新闻此前报道，“呼格案”即呼格吉勒图案，又称“4·9”女尸案。这是一起1996年的奸杀案，当年4月9日，呼和浩特市第一毛纺厂附近的厕所内，一名女性被害。事发后，时年18岁的内蒙古青年呼格吉勒图被认定为凶手，并于61天后被枪决。

2005年10月，赵志红落网，他后供述称自己才是“4.9”案的凶手。“一案两凶”引发了媒体和社会的广泛关注。

不过，据《人民日报》报道，中国最高人民法院刑五庭负责人2019年7月30日在回答记者问时表示，赵志红自称是“4.9”案元凶一事因证据不足，不予确定。