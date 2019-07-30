新疆官员谈教培中心：收押维吾尔族人说法不实

中共新疆维吾尔自治区党委常委、自治区副主席艾尔肯·吐尼亚孜今天（30日）驳斥教培中心收押维吾尔族人等说法，称这是个别国家和媒体别有用心的颠倒是非、诬蔑抹黑，纯属是不属实的。

据中国网报道，吐尼亚孜在中国国务院新闻办举办的新闻发布会上回答凤凰卫视记者的提问时指出，教培中心是职业技能培训中心，是在新疆特定历史条件下依法实施探索的有效途径。

他补充，这也是中国政府学习借鉴国际社会的一些成功经验和做法，响应联合国大会作出的关于联合国全球反恐战略的决议，并结合新疆的实际，把各族人民的根本利益放在首位，深入探索反恐怖主义和去极端化的深层次问题而采取的做法。

吐尼亚孜说，多数人已经成功实现了就业，有的在家门口与企业签订劳动协议，有的享受地方政府给予的鼓励创业政策，自主创业，过着幸福的生活，实现了一人就业带动全家脱贫的目标。

他指出，教育培训中心是开放的，从去年截至到目前，全球各地来了几十批上千人的新闻媒体朋友、各国使节等人士纷纷来到新疆，并称看了职业教育培训中心以后，都理解支持新疆的成功经验和做法，认为这是可以学习借鉴的。

路透社记者接着也提出关于教培中心的问题。新疆自治区主席雪克来提·扎克尔回应时说：“有一些人由于没有职业，没有得到很好的教育，在这种问题比较多的地方，我们建立了职业技能教育培训中心，并不是有些人说的‘集中营’。”

扎克尔说，职业技能教育培训中心，是依法办、公开办、人的进出是动态的。