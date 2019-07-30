华航主管称全机仅蔡英文没买免税品 引多人不满

国安特勤涉嫌违法走私免税烟案持续延烧，台湾府院党都急于危机处理，华航今天上午派三名管理阶层代表接受广播专访时说，“大概全机就只有蔡英文没买免税品”，此言一出引起随行的立法院副院长蔡其昌及民进党立委管碧玲、罗致政不满，指华航公然说谎，要提告华航发言者。华航表示，已在第一时间和相关人员致歉。

据台湾联合报报道，华航今天上午派出华航公共关系室协理林恒杉、空服处空服管理部经理刘建文和空服处客舱经理骆婷，参加周玉蔻主持的广播节目，谈“你所不知道的总统专机”。对于外界好奇机上贩卖免税品状况，受访代表说，大概全机就只有蔡英文没买免税品。

针对外界好奇机上贩卖免税机状况，刘建文说专机上买免税品的确很踊跃，毕竟这次自由民主永续之旅，工作人员、媒体朋友出来十二天，行程紧凑，没有任何时间购物，买小礼物送家人是人之常情，免税品会准备多一点。

周玉蔻追问，那这次总统蔡英文有买免税品吗？刘建文说，“好像全机就蔡英文没买”。

随团出访的立法院副院长蔡其昌表示，针对华航公司刘姓主管在电台节目上指称“全飞机只有蔡总统没买”，严重误导社会各界对专机出访人员的印象。虽然在飞机上可在规定内购买免税商品，但包含他在内的许多随团出访人员都并未去购买，如此说法已经严重侮辱这些未购买者，他将委由律师正式对华航该发言者提出告诉，以正视听。

管碧玲办公室表示，华航派人出来受访，讲话就要精确，管碧玲这次随行出访完全没买免税商品。管办说，有没有买免税商品是小事，但没有的事就不要乱说。管碧玲表示，谁查到她这次有买任何华航免税品，会在华航总公司无限量发鸡排。

罗致政则在面簿表示，此说法已明显暗示，除总统外，所有人都涉入此案。此次出访无论事前或机上，他都没购买任何免税品，更没参加国安局的团购，不只是烟品，任何免税品都没买。对此，他一定对爆料者提告到底，让司法还给无辜者一个公道。

对此，华航发言人刘朝洋说，这句话就是在聊天，是想要表达机上购买免税品状况很踊跃，对于造成管碧玲和蔡其昌不悦，已在第一时间打电话至办公室致歉。