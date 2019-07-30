中美贸易磋商移师上海 双方今晚料在和平饭店会面

中美经贸磋商代表今明两天（30日和31日）将在上海会晤，为陷入深度分歧的中美贸易问题寻找解决方案。据了解，双方今晚将在上海外滩的和平饭店会面，明天于西郊宾馆展开磋商。

这是中美元首6月底在大阪G20期间达成暂时休战共识后，双方经贸磋商代表首次面对面接触，也是过去一年多来中美双方展开的第12轮贸易谈判。

上海在中美关系发展上具有历史意义，是中美三个联合公报中《上海公报》的诞生地。此次也是中美贸易战开打后，两国经贸磋商代表首次在北京和华盛顿以外的地点展开谈判。

不过，外界对上海会谈能否取得进展的期望不高。分析人士普遍预计，双方会做出释放善意的承诺，包括中国购买美国农产品，以及美国允许向中国科技公司华为出售配件等，但并不看好双方在更深层的问题上达成一致。

据消息人士透露，包括美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦等的美国经贸磋商代表今晚将在外滩和平饭店出席晚宴，中美团队明天会在上海西郊宾馆展开贸易磋商。

和平饭店是上海外滩地标性建筑，曾接待过美国前总统克林顿、喜剧大师查理·卓别林、拳王泰森等美国名人。1970年代初，中美展开乒乓外交，推进两国关系正常化，美国乒乓球代表团在1971年访问中国，在上海期间也入住和平饭店，并在那里参加中方举行的欢迎宴会。

西郊宾馆是上海的一个花园别墅式国宾馆，是中国领导人到访上海时经常下榻的饭店，也是重要的国事接待地。

（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）