“光复元朗”游行发起人之一获保释 今晚与传媒见面

香港“光复元朗”游行发起人之一钟健平前天（28日）被警方以“组织未经批准集结”罪名拘捕，今早（30日）11时收到警方提出的保释条件，可以1000元（港元，175新元）自签保释。他将于今晚8时半与传媒见面。

据香港《明报》和香港电台报道，虽然只剩一小时就达警方需于扣留48小时释放或起诉疑犯的时限，但是钟健平经咨询法律意见后，仍决定接受保释条件，并将于8月29日下午3时到大埔警署报到。

钟健平据悉昨天因背部伤患被送医留医，目前情况稳定，神志清醒。他将在医院地下与传媒见面。

报道称，钟健平发现再办理保释程序期间，载有他的私人财物、即应已密封的证物袋曾经被人打开，里面有他与律师的其他案件资料，包括并不限于元朗游行之司法覆核的资料。钟健平与律师已曾表明，他的私人财物包括手机及以上重要资料。由于最后仍发现证物袋被打开，他们已向廉政公署，以公职人员行为失当的方向报案。

对于这次被拘留的事件，钟健平称，不知道警察是否专业地处理他们认为属案件的个案，但质疑警察的手法是否香港人希望见到的所谓专业执法者。钟健平也指出，他们若是专业的执法者，应公正且不会执行政治任务。