华为公布业绩 上半年营收增23%

中国电信设备巨头华为技术有限公司今天（30日）举行2019年上半年业绩发布会，华为上半年营收增长23%，达到了4013亿元（人民币，下同，798.89亿新币）。

据彭博社和中新社综合报道，华为表示，截至6月，公司利润率达到了8.7%。上半年智能手机出货量飙升24%，达到了1.18亿部。

梁华说，2019年上半年，华为业务运作平稳，各项财务指标表现良好。美国将华为列入“实体清单”对华为的发展带来一些干扰，但对公司的影响范围、程度都是可控的，公司主力产品基本不受影响，客户仍然相信华为。

在运营商业务方面，华为收入为1465亿元。无线网络、光传输、数据通信、IT等生产发货情况总体平稳。目前，华为已获得了50个5G商用合同，累计发货超过15万个基站。

华为消费者业务收入为2208亿元。2019年上半年，华为智能手机发货量达到1.18亿台，同比增长24%。梁华表示，除手机外，平板、PC、可穿戴设备的发货量也都快速增长。

华为企业业务收入为316亿元。华为不断强化云、AI、企业园区、数据中心、物联网、智能计算等ICT技术和解决方案，持续获得政府及公共事业、金融、交通、能源、汽车等行业客户的信任。

梁华表示，五月份之前，华为收入增长较快，美国将华为列入“实体清单”后，因为存在市场惯性，也取得了增长。华为面临的困难依然很大，这些困难，可能会暂时影响前进节奏。

目前华为依然无法向日本、澳大利亚、新西兰等部分利润丰厚的市场出口某些5G无线网络产品。公司上半年营收增幅虽与2018年的19%相比有所扩大，但是相比一季度的39%，还是远有不及。

据知情人士透露，华为高管已经对公司员工说，要做好2019年剩余时间过苦日子的准备。目前华为仍在美国的“实体清单”中，其维持智能手机和网络业务所需的部件和软件仍面临断货威胁。美国的制裁措施5月份才刚刚生效，因此在华为的上半年报表上恐怕尚未得到完全体现。

华为亿万富豪创始人任正非上个月曾表示，美国的制裁会使公司未来两年的营收减少大约300亿美元（411.05亿新币）。