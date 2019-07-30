中国外交部：香港近期暴力活动是美国“作品”

美国国务卿蓬佩奥曾在香港问题上表示，美国也常遇到抗议，希望中国政府做正确的事情，尊重涉及香港的协议。 中国外交部发言人华春莹今天（30日）在例行记者会上就此做出了回应。

据澎湃新闻报道，华春莹说，“蓬佩奥先生说在美国也有抗议，我不知道他是不是希望把现在在香港进行的那些极端的暴力分子手持铁条和致命性武器去袭击警察的这种“抗议”也搬到美国呢？正好让美国向世界展示一下它的民主，你觉得这个建议怎么样？”

华春莹表示，她认为蓬佩奥先生没有摆正自己的位置，“恐怕他还是把自己当做了CIA（美国中央情报局）的负责人，他可能会认为香港近期的暴力活动是合理的，因为大家可能也都知道，这毕竟是美方的一个‘作品’。”

华春莹回顾称，“根据公开的报道，今年2月底3月初，时任美国驻港澳的总领事公然指责香港特区修例和一国两制，公然干预香港事务；3月，美国副总统彭斯会见了赴美游说的香港反对派人士；5月，蓬佩奥会见了香港的反对派人士，公然地妄议香港特区的修例事务；6月，美国国会众院议长佩洛西居然公开宣称，‘正在香港的示威游行是一道美丽的风景线’，美国部分的国会议员重提所谓的‘香港人权与民主法案’；7月，彭斯、蓬佩奥、博尔顿分别会见反对派人士。”

她表示，近期从媒体不断曝光的画面看，香港暴力游行队伍当中出现了不少美国人的面孔，甚至一度还出现了一些美国的国旗。在最近香港发生的一系列事态当中，美国到底扮演了一种什么样的角色？在这个问题上，美国欠世界一个交代。

华春莹强调，美国必须清楚地认识到，香港是中国的香港，中国政府绝不允许任何外国势力插手香港事务，更不会允许任何外国势力企图搞乱香港。

华春莹表示，中国中央政府坚决地支持香港特区政府依法施政，坚决支持香港警方依法严惩暴力犯罪分子，维护香港的和平、安全与稳定。

她说，“玩火者必自焚，历史上这类的教训是很多的。我们奉劝美方尽早放手，停止玩‘火中取栗’的危险游戏。”