华为董事长梁华：鸿蒙系统不是噱头

中国电信设备巨头华为技术有限公司今天（30日）举行2019年上半年业绩发布会。华为董事长梁华在发布会上表示，鸿蒙系统不是噱头。

据《新京报》报道，有记者提问华为是否会考虑撤出部分海外市场的手机销售，梁华表示，华为的智能手机业务在海外仍会继续发展，这一方向不会变。

梁华称，基于中国国内和国外安卓生态的不一样，华为在解决问题上也会根据相应的情况制定相应的策略。他表示，鸿蒙系统一开始就针对IOT（Internet of Things，物联网）落地的操作系统，包括自动驾驶、远程医疗等方面。

梁华表示，如果美国允许谷歌为华为提供安卓系统服务，华为会优先继续使用安卓，但如果美国政府不允许，华为也有能力自己去发展操作系统和生态，“鸿蒙系统不是噱头，也不是与美国政府谈判策略的一部分。”

梁华还表示，从产品设计到生产再到供货，华为的5G基站没有受到“实体清单”的影响，但5G基站的选择权在于客户，希望未来通过5G网络实现更多的商业应用。

展望下半年，梁华表示下半年会面临一些挑战，业绩表现将取决于关键产品能否恢复供应，他认为目前无法确定增长速度，但对公司全年增长有信心。