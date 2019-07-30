四港警协会代表：理解政务司长意思 府警是一致团结

香港警察评议会四个职方协会今早（30日）与香港政务司长张建宗会面，谈及张建宗发表关于警方处理721元朗事件方式的言论。协会代表会后说，现在理解张建宗的意思，并称警队和政府是一致、团结的。

据香港《明报》报道，张建宗26日代表港府就警方在721元朗事件上的处理手法向市民道歉，“承认警方当晚的处理与市民期望有落差”，引起警队内部强烈不满。

四个协会代表包括警司协会陈民德、警务督察协会主席伍伟基、警察队员佐级协会主席林志伟，以及海外督察协会代表。他们在警务处长卢伟聪带领下，早上11时到政府总部与张建宗会面。

陈民德在会面后见传媒称，司长上周的言论引起很多同事的关注和不满，故刚才席间有坦诚交流，知道司长说话的意思，「我们现在理解」。

陈民德亦引述张建宗说，张建宗非常支持和谅解警队同事的辛苦，再次提到很支持警队工作。

陈民德说，希望尽快维持社会秩序。被问到他表示警队和政府站在同一阵线，是否代表警队亦向市民道歉，陈民德称“绝对不是”，并指出就元朗事件，高级指挥官已在不同场合解释过当时情况，希望大家明白。他也说，警队执法时确实遇到很多困难，包括市民无理刁难、刻意阻碍等。

政务司长办公室发出新闻稿重申，张建宗绝对支持和肯定警队的执法工作，并高度表扬和衷心感谢警务人员在这困难期间，虽承受莫大压力，仍能无畏无惧、克尽己任、紧守岗位，共同发挥专业精神，致力维持社会治安，保障市民生命财产。