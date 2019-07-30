台总统府：90人涉入私烟案

台湾总统府发言人黄重谚今天（30日）公布私烟案清查情况，确认台湾国家安全局（国安局）、特勤中心、侍卫室、宪兵指挥部等已确认有82人，另有未确认的八人涉入购买私烟，总计9786条。

据《中时电子报》报道，黄重谚表示，台湾总统府和台湾国家安全会议（国安会）截至目前并无查到有任何政务人员涉入。涉案人员除就所涉情节惩处外，另考量元首维安，将进行必要的职务调整。

黄重谚表示，针对日前发生涉嫌利用元首出访违法购买私烟案，经台湾总统指示，总统府会同国安会、国安局于7月23日组成专案小组，进行全面调查。

对于本案涉及人员清查结果，在各单位当事人自清部分，目前确认共有79人、购买烟品8074条；另根据本案起获“华航香烟订购统计表”与自清部分交叉比对， 另有收押与离退人员三人买了450条，以及尚无法查明身份的“绰号8组”购买1262条。

黄重谚表示，绰号部分因本案承办人吴宗宪遭在押，调查无法向其询问，仍有待司法单位调查厘清涉及人员清单，并交由检方进行调查；其中部分人员购买数量显逾常理，相关违法情事，请检调积极侦办。

对对台湾总统府及国安会人员是否涉入此案，黄重谚说，初步确认本府及国安会并无政务人员、机要人员参与上述免税烟品购买。