中共中央政治局部署下半年经济工作

中国共产党中央政治局今天（7月30日）召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《中国共产党问责条例》和《关于十九届中央第三轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。

据新华社报道，​​​​ 会议认为，今年上半年中国经济运行总体平稳，主要宏观经济指标保持在合理区间，推动高质量发展的积极因素增多。

会议指出，当前中国经济发展面临新的风险挑战，中国国内经济下行压力加大，必须把握长期大势，善于化危为机。

会议强调，下半年经济工要坚持以供给侧结构性改革为主线，并且要实施好财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。

会议表示，要深挖中国国内需求潜力，有效启动农村市场，稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

同时，还要提升城市群功能。采取具体措施支持民营企业发展，建立长效机制解决拖欠账款问题。

在金融方面，要加大对外开放，加紧落实一系列重大开放举措。推进金融供给侧结构性改革，引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。

会议还表示，在科创板方面，要落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。

在房地产方面，会议指出要落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

会议要求，要保障市场供应和物价基本稳定，重视安全生产，加强自然灾害防治。

会议还表示，各级党委和政府要贯彻党中央决策部署，尽心尽责做好各项工作，以优异成绩庆祝中国成立70周年。

会议还指出，中央巡视工作领导小组已组织开展三轮巡视，完成了对中管企业的全覆盖，取得明显成效。

会议强调，从巡视情况看，中管企业管党治党意识和责任明显增强，但还存在一些突出问题。要抓好巡视整改和成果运用，强化整改主体责任和监督责任。