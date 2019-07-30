习近平主持党外人士座谈会：要培育新经济增长点

中国共产党中央委员会7月29日召开党外人士座谈会，就当前经济形势和中国下半年经济工作听取各民主党派和无党派人士代表的意见。中共中央总书记习近平在会议上对下半年中国经济工作提出了三点希望。

据新华社报道，习近平强调，要统筹国内国际两个大局，既要看到经济运行中的困难和问题，又要看到中国经济长期向好的趋势。

中共中央政治局常委李克强、汪洋、王沪宁、韩正出席座谈会。李克强通报了中国上半年经济工作有关情况，介绍了中共中央关于做好下半年经济工作的考虑。

座谈会上，中国国民党革命委员会中央主席万鄂湘等发言。他们赞同中共中央对当前中国经济形势的分析和下半年经济工作的考虑。

在听取大家发言后，习近平作了重要讲话。他表示，今年是新中国成立70周年，下半年要举行新中国成立70周年系列庆祝活动，做好经济工作意义重大。

习近平继而提出了三点希望。一要正确认识经济形势，他说，中国经济形势总体是好的，但面临的国际环境和国内条件在发生深刻而复杂的变化。希望大家准确把握中共中央关于当前经济形势的分析和判断，为经济持续健康发展作出新的贡献。

他的第二点希望是要聚焦重点目标任务。习近平表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，转变发展理念、优化经济结构、转换增长动力不会一帆风顺。希望大家聚焦重点问题，深入研究。

习近平的第三点希望是要大家正确对待发展道路上的困难，既要坚信中国的发展前途光明，又要充分认识到道路曲折、困难很多。要发挥中国共产党领导和中国社会主义制度的政治优势，打好防范和抵御风险的有准备之战。