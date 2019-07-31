少林寺回应“僧人涉黑”：已离寺多年

河南偃师警方拟举行现场动员大会，对以“前少林寺僧人”释永旭为首的涉黑恶犯罪团伙进行检举揭发，事件持续引发关注。

据新京报报道，30日晚间，少林寺一名工作人员向记者证实，全部16名涉案成员中，除释永旭已离开多年外，再无少林寺僧人。

据此前报道，河南偃师警方侦办一起涉黑恶犯罪团伙案件，其头目释永旭是一名僧人，此前曾有在少林寺的生活经历。

警方公告显示，当地拟定于8月1日上午9时30分，在偃师市召开“释永旭涉黑恶犯罪团伙主要成员公开指认现场揭发检举动员大会”，届时将押解犯罪嫌疑人公开指认犯罪现场。

公开报道中，释永旭俗名王云生，河南邓州人，出生于1969年，曾以“偃师市政协委员、偃师佛教协会副会长”名义出席活动。此外，释永旭曾创办少林寺禅武学院，并自称“嵩山少林寺第三十三代嫡传弟子、曾任武僧总教头”。

30日晚间，记者从少林寺方面了解到，释永旭确实曾在少林寺待过一段时间，其出家后，曾在少林寺经营小卖部，“不能将其称为法师”。

少林寺一名工作人员告诉记者，上个世纪90年代，释永旭就已离开少林寺，当时寺院没有僧人跟着释永旭一同离开。

对于此次警方抓获的16名犯罪团伙成员，上述工作人员表示，除释永旭“离开少林寺20多年”外，其犯罪团伙成员中，“没有少林寺的僧人”。