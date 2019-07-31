中国首个海上发射母港计划年内启动建设

由中国航天科技集团有限公司抓总研制的长征十一号火箭，今年6月从山东烟台海阳港运抵预定海域，完成了中国首次海上发射任务。据悉，“中国东方航天港”项目计划年内启动实施，拟在海阳打造中国首个海上发射母港，推动海上发射高频化、常态化、系统化。

据微信公众号“中国航天科技集团”消息，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生日前会见了来访的山东省政府副省长凌文一行。双方就海上发射任务、集团公司所属企业在鲁发展等话题展开座谈。

凌文表示，山东省高度重视航天事业的发展，目前已在卫星制造、电子元器件、特种材料、高端装备、卫星数据等领域精准布局。未来，希望以此次海上发射为契机，深化与航天科技集团的合作，进一步简化海上发射任务流程，降低发射成本，全力保障航天产业在当地发展。

吴燕生说，山东省多年来对中国航天事业发展大力支持，特别是在今年进行的中国首次海上发射任务中给予关心和帮助。吴燕生指出，集团公司与山东省的合作基础良好，此次交流将帮助集团公司在鲁企业更好地了解山东省的发展实际需求，把握相关政策和方向。

凌文一行之后赴航天科技集团一院座谈交流。其间，航天科技集团一院、烟台市政府与海工合作伙伴三方正式签订了战略合作框架协议。