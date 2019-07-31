刘鹤姆努钦昨晚登楼赏江 谈判仅望展“善意”

中美新一轮贸易谈判昨天起一连两天在上海举行。据悉中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦昨晚在晚宴之后，登上了和平饭店九楼的露台共览浦江，并且转身以陆家嘴夜景作为背景拍照留念，气氛似乎良好。

据《星岛日报》报道，第十二轮中美高级別磋商移师上海举行，这是六月底日本大阪“习特会”达成休战共识以来，两国代表首次举行面对面会晤。有消息称，双方今天将于西郊宾馆展开磋商。

路透社报道则引述对外经贸大学学者屠新泉称，此次中美双方选择上海或因“少一点政治，多一点商业”。但报道分析，此次会谈解决贸易争端核心问题的可能性不大，各方对于取得进展期望不高，因此官方和商界都希望两国至少可以展现“善意”姿态，为未来协商扫清道路。

美国总统特朗普昨天在推特贴文称，华盛顿团队正与北京方面谈判，并批评中国经常在最后关头更改协议，令自己得益，又说中国可能想等到民主党总统参选人拜登胜出大选，继续剥削美国。

不过美国总统特朗普则摆出强硬姿态，昨天在推特贴文，指华盛顿团队正与北京方面谈判，并批评中国经常在最后关头更改协议，令自己得益，又说中国可能想等到民主党总统参选人拜登胜出大选，继续剥削美国。他说，中国经济增长是二十七年来最差，本来应该开始购买美国农产品，但并无迹象显示他们会这样做。

《环球时报》总编辑胡锡进则评论，美国总是在谈判之际祭出打压的手法，“事实证明，过去一年半的大棒对中国来说毫无用处”。



