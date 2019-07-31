中国将派团考察阿根廷豆粕压榨厂 可能向其开放市场

阿根廷政府和产业界官员说，中国一支代表团将于8月前往阿根廷考察豆粕压榨企业，这是中国向其开放市场的关键一步。

据路透社报道，阿根廷是全球头号豆粕出口国，多年来一直试图打入中国市场。中国是全球最大的豆粕消费国，主要用于满足其庞大的养猪产业的需求。但中国需要保护自己的压榨产业，因此一直坚决抵制开放市场。

谷物贸易商称，全球贸易不确定性--包括对周二在上海开始的美中贸易谈判的悲观看法，增强了阿根廷的优势，促使中国扩大豆粕进口选择范围。

阿根廷农业部官员Santiago del Solar说：“我们将迎来中国官员的访问，这是实现向中国出口豆粕目标的过程的一部分。”

中国是最大的阿根廷大豆买家，但并不进口其加工后的豆粕。豆粕可以用作猪饲料。中国的生猪养殖量为全球最大，国内消费者正转向食用豆粕饲养的猪肉和禽类。

阿根廷谷物出口商协会CIARA-CEC总裁Gustavo Idigoras在接受采访时称，“阿根廷20年来一直努力争取进入中国大豆市场。这么长时间以来，这是中国贸易工作组首次专门到阿根廷讨论豆粕交易”。

他补充说，中国海关检查人员将于8月18日抵达，开始为期两周的行程，访问八家公司运营的压榨工厂，包括邦吉、Vicentin、Molinos Agro SA、路易达孚和嘉吉等。这些公司暂时没有回应或不予回应。

