周锡玮：郭台铭曾说初选输会接受 食言非英雄好汉

台湾鸿海前董事长郭台铭国民党初选后动向不明，前台北县长周锡玮说，感觉郭台铭不会参选的机率达90%，毕竟郭台铭见过大风大浪，现在状况是主角想下车，但是希望郭台铭选的人还在叫，可他相信郭台铭会有很强的判断力也成熟稳重，不会意气用事。

据联合新闻网报道，对于郭台铭先前曾说初选若输会接受结果，周锡玮今天受访时说，郭台铭讲的话大家都听到也看到了，他非常佩服那个豪语，只是在江湖上闯荡，要真的成为英雄好汉的话必须讲话算话，否则就不是英雄好汉，可能会被江湖否定。

周锡玮还说，郭台铭多次表明很爱中华民国，但如果因为脱党或是某些做法害到中华民国选举输了，让总统蔡英文这个“只要台独不要中华民国的人”赢了，将与郭台铭心里想法完全违背。

至于国民党2020总统参选人高雄市长韩国瑜，周锡玮说，大家最近对韩国瑜很多建议都是好事情，尤其民进党尽量打，打得越兇越好，因为在民进党执政糟的情况下，大家反而会看到韩国瑜优点，甚至同情韩国瑜，这样选票反而会增加且选情越混乱，很难说对谁真的好，但韩国瑜初选时民调赢那么多就是台湾民众基层的声音。

外界评估台北市长柯文哲有参选机会，周锡玮则认为，本来觉得机率很大，但又未必见得，因为柯文哲在民调都排不到第一；而近日传出郭台铭和柯文哲互动，周锡玮表示，不确定郭台铭与柯文哲的合作是加分或是减分。

