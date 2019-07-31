港24岁学生被控藏攻击性武器准保释

香港中上环一带周日（28日）发生警民冲突，警方于行动中拘捕49人，当中44人被控暴动罪，今早在东区裁判法院提堂。

据《星岛日报》报道，其中24岁陈子谋只被控一项藏有攻击性武器。控罪指他于今年7月28日在中区干诺道中信德中心地下管有一支申缩棍。控方申请无须答辩，将案押后至9月25日再讯以待警方进一步调查，控方不反对其继续保释外出。

陈子谋准以现金1000元（港元、约170新元）担保金保释外出，不可离开香港，须住在报称地址，须遵守宵禁令，晚上12时至早上6时不可外出，逢星期三到西区警署报到。