美法庭维持对中国三家银行就朝鲜制裁调查裁决不变

美国一上诉法庭昨天称，维持一名法官对中国三家大银行的裁定不变。该名法官裁定这几家银行藐视法庭，因拒绝遵守有关违反朝鲜制裁调查的传票。上诉法庭此举可能使这些银行面临逐日计算的高额罚款。

据路透社报道，美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院在法庭文件中表示，“本庭在此确认，维持地方法院就这三家提出上诉的银行在相关诉讼所做出藐视法庭的裁定不变，”不过并未公开裁决理由。

华盛顿特区首席联邦地区法官Beryl Howell在5月的裁决中，认定这几家银行藐视法庭，因其不愿配合美国调查单位的要求，拒绝交出涉嫌违反朝鲜制裁进行数以千万美元计资金往来的纪录。

她并未指出是哪几家银行，但法庭裁决的细节与2017年对中国交通银行、中国招商银行和上海浦东发展银行的民事没收行动一致。这三家银行都是在上海证交所挂牌的上市公司。5月的裁决要求对各家银行处以每天5万美元的罚款。

美国司法部指控这些银行与一家在香港注册的幌子公司明正国际贸易有限公司(Mingzheng International Trading Limited)合作，后者被指控为朝鲜外贸银行洗钱逾1亿美元。

《华盛顿邮报》6月曾报道称，藐视法庭的裁定让浦发银行面临失去美元交易准入的风险。该行没有美国分支机构，但在美国拥有账户以处理美元交易。

根据法庭文件，这三家银行称，中国政府要求它们不要提供纪录。它们可以要求上诉法庭重新考虑其裁决，或将该案提交至美国最高法院。

