港区人大代表：中央不担心修例争议拖到国庆影响面子

香港反《逃犯条例》修订争议持续延烧。港区人大代表、基本法委员会副主任谭惠珠今天接受电台访问时，以法国“黄背心”运动作比喻，称现时反修例运动虽然持续，但势头相比起6月时已好了很多，“火头慢慢熄紧”，相信局势会进一步平静。

据《明报》报道，至于会否担心修例争议延续至十一国庆70周年，影响中央面子，谭惠珠称不希望会延续至十一，但认为中央是一点也不担心反修例争议会影响面子，“因为中央那么大、中国那么大”。

谭惠珠也回应前天（29日）港澳办记者会言论，称从整篇港澳办发言布局来看，可见中央认为修例争议是香港内部事务，故中央不会插手干预，香港应按本身行政及司法手段，以赢取市民支持，从而让局势平静下来，让香港谋发展。

谈及解放军介入香港事务与否的问题，谭惠珠称如涉及纯防务事态，例如有人攻击军营等，那么在此情况下，解放军出动与否便不是由香港决定。不过，她目前不觉得有人会攻击军营，而如今香港事态发展未达到“纯防务”的标准，警方也不是不能处理。

谭惠珠说现在香港社会秩序方面出现问题，举例说现时法律上未有《反蒙面法》，又指出网上流传很多“袭警手册”一类引人犯罪的消息，当局对此完全没有管制和防御力。她认为年轻人现在受网络言论影响更大于师长父母，当局或须考虑过滤网上有关危害他人安全信息的方法。

电台主持人随后问及政府是否要规管网络时，谭惠珠则说此为其个人看法，并以欧洲国家为例，称当地政府可要求面簿或网络供应商，过滤有关仇恨暴力内容。她强调自己意思完全不是为了钳制网络自由，只是希望香港社会秩序受多些保护。

