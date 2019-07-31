中美两国官员在上海展开贸易谈判

美国和中国高级贸易官员周三在上海举行会谈，希望结束双方持续一年之久的贸易战，尽管对谈判取得进展的预期较低，且美国总统特朗普发出了好战的言论。

据路透社报道，在美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦周二抵达上海时，特朗普在推特上指责中国政府拖延谈判，并警告中方如果继续拖延结果会更糟。

本周在上海的谈判是自上月20国集团(G20)峰会以来的首次面对面磋商。中国周三公布的官方制造业调查显示，7月制造业活动连续第三个月萎缩，凸显出美中贸易战给中国带来越来越大的压力。

周三早间在上海西郊宾馆，中国副总理刘鹤与莱特希泽和姆努钦在媒体前握手，然后开始今日的磋商，但官员们并未公开发表讲话。

这场贸易争端已延续一年有余，这两个全球最大经济体互相对对方的商品征收进口关税，扰乱了全球供应链并动摇了就金融市场。

一位了解讨论情况的消息人士稍早对路透表示，预计此次上海会谈的重点是展现“友好”姿态，比如中国承诺购买美国农产品，美方采取措施放宽对中国通讯设备巨头华为的一些制裁等等。

特朗普之前发推文称，中国没有兑现购买美国农产品的承诺，他警告称，中国不要等到他的第一个任期结束后才敲定任何贸易协议。特朗普称，如果他在2020年11月的美国总统选举中赢得连任，结果可能是没有协议，或者更糟。

“他们等待的问题是...如果我赢了，他们得到的协议将比我们现在谈判的要艰难得多...或者根本没有协议，”特朗普称。

中国环球时报称，美方在索取不合理的高要价，提出损害中国主权和尊严的要求后。报导认为美方应展现诚意，保持合理预期。

报导称，要达成一个平等互利的协议，美方一些人要做的是搭台而不是拆台。如果还搞老一套手段，那么只会破坏双方合作关系，错失历史机遇。

中美代表团定于周二晚间在上海历史悠久的和平饭店举行晚宴，但双方人员都避开媒体，没有公开发表评论。

美国商务部5月份将华为列入国家安全黑名单，实则禁止美国企业向华为出售产品，此举激怒了中国官员。

特朗普上个月与习近平会晤时，同意允许美企向华为出售部分产品，但到目前为止，美国半导体和软件生产商对政府的计划仍两眼一抹黑。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二在圣保罗表示，美国政府可能最早下周答复申请特别许可向中国华为出售产品的美企。

