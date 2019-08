台媒：遭大陆施压 台驻斐济代表处更名

台湾媒体称,中国大陆政府日前施压斐济政府,强迫台湾驻斐济代表处更名。台湾外交部今天回应说,驻处对外网站名称及相关文书已完成更名;政府强烈谴责大陆的作为,未来也将持续与斐济政府沟通,争取恢复原有名称。

据联合新闻网报道,台湾驻斐济代表处原先正式名称为“中华民国驻斐济商务代表团”(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji),但在大陆施压下,驻处名称改为“驻斐济台北商务办事处”(Taipei Trade Office in Fiji)。

台湾外交部说,关于驻斐济代表处更名,“我方(台湾)已完成相关内部行政作业”,驻处对外网站名称及相关文书的更名已在今天完成。外交部并称,大陆政府挟政经优势及财务杠杆,胁迫施压斐济政府,要求驻处更名,对于大陆政府这种作为,“政府表达强烈谴责”。

此外,外交部说,政府也已针对更名案向斐济政府提出正式抗议,促请斐济政府珍视台斐双方近50年各领域合作的情谊,并将与斐济政府持续沟通,争取恢复驻处原有名称。外交部还说,中华民国自1971年起在斐济设立代表机构以来,两国在农渔、医疗及人才培育等领域保持密切交流与合作。