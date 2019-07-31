台媒：遭大陆施压 台驻斐济代表处更名

台湾媒体称，中国大陆政府日前施压斐济政府，强迫台湾驻斐济代表处更名。台湾外交部今天回应说，驻处对外网站名称及相关文书已完成更名；政府强烈谴责大陆的作为，未来也将持续与斐济政府沟通，争取恢复原有名称。

据联合新闻网报道，台湾驻斐济代表处原先正式名称为“中华民国驻斐济商务代表团”（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji），但在大陆施压下，驻处名称改为“驻斐济台北商务办事处”（Taipei Trade Office in Fiji）。

台湾外交部说，关于驻斐济代表处更名，“我方（台湾）已完成相关内部行政作业”，驻处对外网站名称及相关文书的更名已在今天完成。外交部并称，大陆政府挟政经优势及财务杠杆，胁迫施压斐济政府，要求驻处更名，对于大陆政府这种作为，“政府表达强烈谴责”。

此外，外交部说，政府也已针对更名案向斐济政府提出正式抗议，促请斐济政府珍视台斐双方近50年各领域合作的情谊，并将与斐济政府持续沟通，争取恢复驻处原有名称。外交部还说，中华民国自1971年起在斐济设立代表机构以来，两国在农渔、医疗及人才培育等领域保持密切交流与合作。