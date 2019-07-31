大陆暂停居民赴台个人游 台业者估损失200亿

中国大陆文化与旅游部今天证实，明天（8月1日）起将停发47省市来台旅游个人证。台湾业界预估，8月至12月大陆旅客来台自由行恐缩减70万人次，若按每人次来台平均消费4万元（新台币，下同，约1760新元），估下半年观光产值恐损失200亿元。

据《自由时报》报道，台湾静宜大学观光学系副教授黄正聪分析，过去几个月业界都认为因应选举年，大陆旅客团应会按往例减少，但受到这2个月香港局势变化太大，情势紧张，加上由于自由行旅客接触面项很广，因此大陆各省市又回头请示上级是否要改变港台旅游政策。

黄正聪说，大陆政府从未针对自由行来台做出如此大规模限缩，这比3年前首次限缩大陆客来台的情况还严重，甚至可能影响原先预估今年大陆旅客人数320万，及全年度1200万国际观光客的目标。

台湾业界估计，若以自由行中客每人每次来台约4万元、8到12月预估减少70万人次来算，估下半年光是大陆旅客自由行市场就会损失200亿的观光产值，团客方面，因确切消息仍不明确，尚无法估计。

黄正聪认为，限缩效应应该不会8月就出现，等10月或11月再来观察，提醒政府或观光局应持续留意相关信息，以及观光产业是否需要协助。

统计显示，今年1、2月，大陆自由行人数仍多于团客；3至5月大陆团客则大增50%，人数超越自由行；6月自由行与团客比例持平。据悉这是大陆罕见针对自由行祭出大规模限缩政策，甚至首度在官方证实消息，引起两岸旅游界震惊。